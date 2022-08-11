Это было легко. «Реал» выиграл Суперкубок Европы

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сегодня, 01:05

Кажется, более простого финала у мадридцев давно не было.

Все предвещало

Обычно говорят, что ничего не предвещало того или иного развития событий. Но не в этот раз. Тут как раз были все предпосылки к тому, что мы увидели в игре. Все же это тот нечастый случай, когда победители Лиги чемпионов и Лиги Европы являются командами совсем разного эшелона. Да, можно вспомнить, что «Айнтрахт» вообще-то «Барселону» выбил в плей-офф в прошлом сезоне. Но не будем забывать, что тот путь франкфуртцев был исключительным, уникальным – подобное не повторяется потом долгими годами. Собрать все те же самые факторы воедино на один отдельный матч нового сезона уже сложнее. Кроме того, та «Барселона» была загружена и другими проблемами. В общем, не будем о прошлом.

В настоящем мы имеем колоссальную разницу в классе и невнятный старт сезона от «Айнтрахта». Да, если «Реал» еще не начинал проводить официальные матчи, поскольку Ла Лига традиционно стартует позднее остальных, то франкфуртский клуб успел провести игру первого тура. Это была своего рода репетиция, потому что соперником оказалась могучая «Бавария». И мюнхенцы не заметили сопротивления, разгромив противника со счетом 6:1. После такого уверенности к игре с «Реалом» не добавится.

Электрический разряд

При этом повторения разноса от «Реала» не случилось. Все-таки трофейный статус матча накладывал свой отпечаток. Поэтому мадридцы никуда не торопились, а «Айнтрахт» попросту боялся соперника, но не забывал иногда показывать, в какой манере он несколько месяцев назад разрывал защиту «Барселоны». Порой у него просыпались те черты. Но лишь порой. Причем самый реальный голевой шанс «Айнтрахт» создал уже в начале игры. Когда Камада выкатился фактически один на один с Куртуа, но пробить бельгийца не смог.

Правда, «Реал» тут же нейтрализовал все разговоры о везении тем, как не забил Винисиус, которому выкатил хитрый пас Бензема. Бразилец уже пробил мимо голкипера, но на каком-то невероятном чутье в подкате мяч блокировал Тута. Впрочем, как раскатывать противника даже в экономичной манере «Реал» показал в конце тайма, когда после розыгрыша углового и скидки Каземиро Алаба вколачивал мяч в упор без помех.

Это была своего рода разрядка того напряжения, которое сопровождало игру в первом тайме, когда темп был крайне низок и противники немного опасались друг друга. Гол словно показал, что это всего лишь игра, очередная трофейная игра для «Реала», поэтому можно расслабиться: сенсации и нервозности не будет. Действительно, после этого матч покатился к очень будничной и спокойной победе мадридцев.

Не заметили сопротивления

Если в первом тайме не хватало темпа из-за какого-то внутреннего напряжения в игре, то во втором тайме скучно могло стать от какой-то предсказуемости и понятности того сценария, который разворачивается на поле. «Айнтрахт», несмотря на замены, ничего не смог противопоставить более классному противнику, который чуть ли не с зевотой создавал голевые моменты.

Никакого отчаяния и боли не было, когда Каземиро попал в перекладину. Просто потому, что все понимали: будут еще моменты и будут голы. Забить второй «успокоительный» суждено было Бензема, который откликнулся на передачу Винисиуса. Дальше напирать и не предполагалось. Все всем доказали.

В полузащите незыблемая тройка Модрич – Каземиро – Кроос показала, что еще способна живо отрабатывать, оборона стала еще надежнее и увереннее, но не без мелких огрехов, а в атаке Винисиус все так же свеж и резок, Бензема все так же результативен и умен, а Вальверде – гибок и универсален. Видно, что постепенно Анчелотти готовится обновлять центр поля. Поэтому мягко внедряются Камавинга, новичок Тчуамени, Себальос. «Реал» хочет пройти смену поколений максимально мягко и без потерь в качестве и трофеях. И это будет очень интересный процесс.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 13 (6) – 6 (3)

Тут весомое и логичное превосходство «Реала», который с самого начала бил чаще и точнее. Причем распределились эти значения очень равномерно. Например, в первом тайме у «Реала» было такое же двукратное превосходство по ударам и точным попаданиям: 8 – 4 по попыткам и 4 – 2 по попаданиям в створ. То есть не было кошмарных нулей у «Айнтрахта», но он не создавал впечатления способного на что-то повлиять.

Владение мячом (точность передач): 57% (90%) — 43% (86%)

Надо отметить высокую точность передач у обеих команд. Но это обусловлено тем, что «Реал» не душил соперника высоким прессингом и позволял разыгрывать мяч, а «Айнтрахт» не мог этого сделать быстро. Низкая скорость обеспечивала точность, но мешала разыгрывать непредсказуемые и особенно острые комбинации. В первом тайме «Реал» владел мячом больше 60 процентов времени и по передачам был даже лучше.

Всего же мадридцы выполнили 625 пасов против 430 у «Айнтрахта». Примечателен набег команд: 108,2 км у «Реала» против 119,4 у немецкой команды. Давно не видели такой большой разницы. Но где у мадридцев «гулял» мяч, сопернику приходилось бегать своими ногами.

И это не все цифры

17. «Реал» выиграл 17 из 19 последних финалов. На этом отрезке он уступал в решающих матчах только «Атлетико». Это было в 2014 году в Суперкубке Испании и в 2018-м в Суперкубке Европы.

4. У Карло Анчелотти это четвертый Суперкубок Европы. Теперь у него по два таких трофея с «Миланом» (2003-й и 2007-й) и «Реалом» (2014-й и 2022-й). И это рекорд. Он обошел Гвардиолу, у которого три Суперкубка Европы.

2. Бензема после своего гола вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории «Реала». Теперь у него 324 мяча. Он обогнал Рауля с 323 голами. Но впереди кажущийся недосягаемым Роналду с 450 мячами.

23. Для Бензема это 23-й трофей в составе «Реала». Столько же у легендарного Хенто. Таким образом, Карим обошел Серхио Рамоса с 22 трофеями. Но лидирует Марсело, у которого 25 титулов с «Реалом». Впрочем, француз еще может его обойти.

24. Для Анчелотти это 24-й трофей в тренерской карьере. Причем до сего момента «Реал» был у него лишь вторым по «урожайности». Теперь же по восемь трофеев он брал с мадридцами и «Миланом». Еще три титула – с «Челси» и «Баварией» и по одному с «Ювентусом» и ПСЖ .

5. «Реал» выиграл Суперкубок Европы в пятый раз, став в один ряд с рекордсменами. Теперь у мадридцев, «Барселоны» и «Милана» поровну этих трофеев. Кстати, Суперкубку Европы исполнилось ровно 50 лет.

4. В четырех финалах подряд в составе «Реала» не пропускает Тибо Куртуа. Да и пропускал в финальном матче за мадридцев он только раз. Случилось это в 2018 году в решающем матче клубного чемпионата мира с «Аль-Айном» (4:1).

16. Для Бензема главный напарник в «Реале» — Винисиус. Бразилец отдал уже 16 голевых передач на француза. Оцените отрыв от остальных адресатов: Родриго и Асенсио, которые делят второе место по «ассистам» от Винисиуса, имеют лишь по три голевые передачи от него.

94. Для «Реала» это уже 94-й трофей в истории. Чаще всего, конечно, мадридцы брали чемпионат Испании – 35 раз. А на международном уровне – это Лига чемпионов – 14 титулов.