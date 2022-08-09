Новый лидер «Тоттенхэма» и новый статус «Ньюкасла». Плюс пустые траты «Астон Виллы»

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сегодня, 09:54

Семь вещей, на которые указал первый тур АПЛ .

Итак, чемпионат Англии стартовал. Долгожданный турнир, который символизирует возвращение большого клубного сезона для множества поклонников мирового футбола. В первом туре было забито 28 мячей, и даже этот десяток матчей позволяет сделать некоторые выводы о тех главных вещах, которые старт АПЛ дает нам осознать и приметить. Кто-то что-то прогнозировал, кто-то был заинтригован. Уже с первого тура некоторые вещи стали понятными, интересно теперь развитие. Давайте сделаем себе пометки, основанные на стартовых играх.

Митрович способен забивать в Премьер-Лиге, а «Ливерпулю» нельзя буксовать

В прошлом сезоне Митрович стал рекордсменом, забив невероятные 43 мяча в Чемпионшипе за «Фулхэм». Однако многими он воспринимался как звезда второго дивизиона, не способная поддерживать свой уровень в высшей лиге. В АПЛ он забил до матча с «Ливерпулем» всего 24 мяча в 104 проведенных матчах. Однако игра с «красными» проявила его решимость.

Митрович в этом матче открыл счет, а потом и сравнял его с пенальти, который сам заработал. Дубль в первом же туре при игре против «Ливерпуля» — отличный сигнал всем сомневающимся. Но это и сигнал для поклонников «красных», которые надеются на чемпионский титул. Сейчас кажется, что потерянные два очка на старте ничего не значат, однако все помнят плотность финиша у двух лидеров в прошлом сезоне. И ничьи с такими командами, как «Брентфорд» и «Брайтон», стоили титула «Ливерпулю».

Проблемы МЮ все еще очень глубоки

Очередная смена тренера и парадигмы со стороны «Манчестер Юнайтед», кажется, не помогла. По крайней мере, на старте сезона. В первом же туре МЮ под руководством Эрика тен Хага проиграл дома «Брайтону». И на этом проблемы голландца не заканчиваются. Есть еще протест фанатов против Глейзеров, драка между болельщиками на трибунах, освистывание игроков, разгромные комментарии бывших звезд МЮ .

Весь набор бед с первого же тура обрушился на вроде бы новую команду, которая показала старые проблемы в игре и в подходе к футболу. Добавим к этому неопределенность с будущим Роналду, который сам по себе оказывает большое влияние на все, что вокруг «Юнайтед», а также ряд затянувшихся трансферных саг. Сомнительный фон для старта работы, но тен Хагу ничего не остается – нужно впрягаться и пытаться решить проблемы на поле.

«Манчестер Сити» и Холанд – в порядке

После проигранного «горожанами» Суперкубка Англии и упущенных в нем моментов Холанда могло показаться, что «Сити» ошибся со ставкой на норвежца. Но уже первый тур АПЛ показал: все в порядке. Это те же самые «горожане» с присущими им особенностями, да еще и усиленные мощным бомбардиром.

Холанд показал свою скорость, зрелость и напор. Сам заработал пенальти, сам реализовал, а потом оформил дубль, закрепив успех. «Сити» ничего не позволил сделать «Вест Хэму», полуфиналисту последней Лиги Европы. У Деклана Райса из «Вест Хэма» было больше всех передач в игре в составе «молотобойцев», но даже это оказалось меньше, чем у вратаря «Сити» Эдерсона. Все, что нужно знать об уровне контроля над ситуацией.

«Челси» нужно прибавлять в скорости

Новый чемпионат «Челси» тоже начал с победы, но выглядела она менее уверенной, чем у «Сити». «Синие» одолели «Эвертон» в вялой борьбе благодаря единственному голу Жоржиньо с пенальти. В целом результат неплох, если учесть, что «Челси» пережил смену владельца, трансферные пертурбации, все еще ощущает некую неопределенность. Однако однозначно следует признать – темпа и резкости команде не хватает. Об этом после игры говорил и Томас Тухель.

В центре обороны у него вышли Тиаго Силва, Аспиликуэта и Кулибали, которым суммарно 100 лет. Порой это ощущалось, когда отдельные игроки «Эвертона» чуть не убегали к воротам и оказывались банально резче, живее оппонентов. «Челси» нужно встряхнуться, иначе в таких вялых играх потекут сплошные потери очков.

Кулусевски становится лидером «Тоттенхэма»

В «шпорах» собирается какой-то умопомрачительный состав. Хын-Мин Сон и Кейн уже все всем доказали и воспринимаются как одни из главных угроз и звезд Премьер-Лиги. Однако в ярком матче с «Саутгемптоном», где «святые» были лихо разгромлены со счетом 4:1, эта пара осталась в тени. А вот Деян Кулусевски блистал, сделав голевую передачу и забив гол.

Швед принял участие в 15 голах «Тоттенхэма» в 19 матчах, которые провел с момента перехода в клуб в январе этого года. Больше вовлеченность с тех пор была только у Сона, Кейна и Де Брюйне в Премьер-Лиге. А ведь «шпоры» еще и Ришарлисона в атаку за 60 миллионов фунтов подписали. Как все это атакующее богатство распределять? Приятная головная боль Конте.

«Дорогая» «Астон Вилла» не оправдывает вложений

Есть в Англии тип клубов, в которые вроде бы и сильные игроки приходят, где тратятся большие деньги, а они все равно если не аутсайдеры, то середняки. Долгое время таким считался «Эвертон». Теперь вот «Астон Вилла» претендует на такой неприятный статус. Боссы клуба постарались поддержать главного тренера Стивена Джеррарда на трансферном рынке, купив за 26 миллионов фунтов защитника Диего Карлоса из «Севильи», подписав за 17 миллионов фунтов Филиппе Коутиньо.

А в результате в стартовом же туре бирмингемцы, чья стоимость стартового состава и вышедших на замену игроков превысила суммарно 255 миллионов фунтов, уступают безвольно скромному «Борнмуту». У Джеррарда в конце прошлого сезона было всего две победы в 11 матчах. И эта игра показала отсутствие прогресса. Ошибки, разрозненность, непонимание происходящего на поле – все про дорогостоящую «Астон Виллу».

«Ньюкасл» выходит на новый уровень

Если уж вспомнили про большие траты и середняков, то как не отметить «Ньюкасл», который обрел богатых владельцев в прошлом сезоне, но все ждет, когда на него обрушится денежный дождь. Пока траты размеренные, но все равно весомые. А главным приобретением, как ни странно, можно считать главного тренера Эдди Хау. После его прихода в клуб «сороки» выиграли 14 матчей из 28 в Премьер-Лиге и набирали в среднем за игру 1,68 очка. Если экстраполировать такой темп на весь сезон, то в нем «Ньюкасл» мог бы финишировать на шестом месте. Весьма прилично.

Игра с «Ноттингем Форест» получилась лишь до поры напряженной. Пока Шеру не удался шикарный дальний удар. А потом сломленных вернувшихся в АПЛ соперников добил Уилсон. Уверенная победа «Ньюкасла», который набирает темп и постепенно повышает вклад в игру недавно приобретенных игроков, пусть Хау и жалуется на ограничения, которые накладывает финансовый фэйр-плей.

А вот «Ноттингем Форест», который потратил 85 миллионов фунтов на 12 новичков, еще нуждается в отладке игры, чтобы закрепиться в Премьер-Лиге, куда вернулся спустя 23 года ожидания. Было бы обидно сразу вылетать обратно.