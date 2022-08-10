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«Реал» — обладатель Суперкубка УЕФА

вчера, 23:53
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)АйнтрахтМатч завершен

«Реал» оказался сильнее «Айнтрахта» в матче за Суперкубок УЕФА.

В составе номинальных хозяев отличились Давид Алаба (37) и Карим Бензема (65).

Мадридцы завоевали свой 5-й Суперкубок УЕФА в истории.

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Все комментарии
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 00:49
По твоей логике, в матче за Суперкубок должны были играть Зенит и Спартак
Capral
Capral
сегодня в 00:39, ред.
Справедливости ради надо отметить, что оба гола Реала- вратарские. Это конечно не умоляет достоинств Мадрида, но, надо быть объективным. Не удивительно, что Бавария отгрузила Айнтрахту шесть мячей.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 00:32
Они никогда не насытятся
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:28
Болел сливочных с Победой! Другого не ожидал!
амурец
амурец
сегодня в 00:16, ред.
Реал с супер кубком, спокойно на классе,,ну и как всегда Бензема
eleven LC
eleven LC
сегодня в 00:15
Реал выиграл четыре титула в 2022 году
Суперкубок Испании
ЛаЛигу
ЛЧ
Суперкубок УЕФА
Вполне неплохо,я лично доволен!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:13, ред.
Жаль Спартак убрали из турнира...за явным преимуществом над всякими Наполями-Лестерами....
Он бы доставил Реалу больше проблем в Суперкубке....чем...извиняюсь за выражение...Айнтрахт...
протон
протон
сегодня в 00:10
Всех с будничной и ленивой победой, первый трофей сезона дома. Куртуа с сухарем, Бензема с голом, а Анчи с очередным уникальным достижением
Не, ну Бензема должен забрать ЗМ, он превозошёл достижения Лёвы прошлого года, и если его прокатят, то это будет одна из самых больших несправедливостей в футболе
Кроос отлично начинает сезон, а как он играл против Ювентуса, как в лучшие годы, просто съел бедного Ди Марию.
Ничего толком Айнтрахт и не создал. Реал в эконом режиме на опыте, на классе, не напрягаясь забирает трофей
ABir
ABir
сегодня в 00:09
С очередным трофеем Сливочных! Особых иллюзий никто и не испытывал
monah-10
monah-10
сегодня в 00:09
Вышли, потренировалась, еще и кубок с 5 лямами дали, красавцы.
Capral
Capral
сегодня в 00:06
Поздравляю, Величайший клуб мира с очередным трофеем!!!!!!!
Ironigor
Ironigor ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 00:05
Ты правильно подметил , по королевски , без унижения , с достоинством. Это Реал !☝️👍✊️🙋‍♂️
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:05
С победой лучший клуб в истории футбола и болельщиков этого супер клуба! На расслабоне можно сказать Реал Мадрид забрал этот трофей. Если честно, то я ожидал от Реал Мадрид намного большего. Но Анчелотти и команда имели совсем мнение мнение. Поздравляю Карима Бензема с выходом на чистое второе место по голам за Реал Мадрид! Желаю Кариму Бензема опередить Криштиану Роналд
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 00:05
Легко... Но дальше будет сложнее...
Maikl322
Maikl322
сегодня в 00:03
Никто и не сомневался.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 00:03
Ещё и по королевски, не стали шесть или семь мячей забивать беднягам, как любят ПСЖ или "Бавария" всех в своих чемпиках метелить. Не стали унижать, хотя могли спокойно.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:00
У супер клуба, Суперкубок !
Реал и болельщиков команды с Победой !
Классика супер футбола от Реала. Академика Анчелотти. Этот матч, как учебное пособие для тех кто хочет побеждать. Легко без особых усилий и проблем, на одной ноге . Реал действительно супер клуб.
NOVA
NOVA
вчера в 23:59, ред.
так и должно было быть, браво Лучший клуб мира!!! надеюсь это только первый из 6-ти в этом сезоне!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:59, ред.
К сожалению, никакой интриги не удалось.

То ли "Айнтрахт" ещё не отошёл от поражения от "Баварии", то ли боялся получить столько же, но только "академики с тросточками" из Мадрида были просто на уровень выше.

А, учитывая, что "Реал" - не машина и не будет громить условный "Клермон" или условный же "Айнтрахт" при космической разнице в классе, мы и увидели не такой яркий с точки зрения голов матч.

Правда, так как "Реал" - это, скорее, искусство, то в этом матче можно было насладиться вполне и гениальными пасами Модрича и Крооса, и присутствующим везде Каземиро, и (что редкость) идеальной игрой Милитао, то многие всё-таки могли получить наслаждение.

А вот любители статистики точно могли получить наслаждение от того, что после того, как папа Карло стал первым тренером, который выиграл 4 ЛЧ, он стал и первым тренером, который выиграл 4 Суперкубка.
eleven LC
eleven LC
вчера в 23:58, ред.
Это было слишком просто для Реала
28-й международный титул отправляется в клубный музей
Gelious
Gelious
вчера в 23:54
Браво, великий Мадрид. Спокойно на классе.
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