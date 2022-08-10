«Реал» — обладатель Суперкубка УЕФА

«Реал» оказался сильнее «Айнтрахта» в матче за Суперкубок УЕФА.
В составе номинальных хозяев отличились Давид Алаба (37) и Карим Бензема (65).
Мадридцы завоевали свой 5-й Суперкубок УЕФА в истории.
«Реал» оказался сильнее «Айнтрахта» в матче за Суперкубок УЕФА.
В составе номинальных хозяев отличились Давид Алаба (37) и Карим Бензема (65).
Мадридцы завоевали свой 5-й Суперкубок УЕФА в истории.
То ли "Айнтрахт" ещё не отошёл от поражения от "Баварии", то ли боялся получить столько же, но только "академики с тросточками" из Мадрида были просто на уровень выше.
А, учитывая, что "Реал" - не машина и не будет громить условный "Клермон" или условный же "Айнтрахт" при космической разнице в классе, мы и увидели не такой яркий с точки зрения голов матч.
Правда, так как "Реал" - это, скорее, искусство, то в этом матче можно было насладиться вполне и гениальными пасами Модрича и Крооса, и присутствующим везде Каземиро, и (что редкость) идеальной игрой Милитао, то многие всё-таки могли получить наслаждение.
А вот любители статистики точно могли получить наслаждение от того, что после того, как папа Карло стал первым тренером, который выиграл 4 ЛЧ, он стал и первым тренером, который выиграл 4 Суперкубка.
То ли "Айнтрахт" ещё не отошёл от поражения от "Баварии", то ли боялся получить столько же, но только "академики с тросточками" из Мадрида были просто на уровень выше.
А, учитывая, что "Реал" - не машина и не будет громить условный "Клермон" или условный же "Айнтрахт" при космической разнице в классе, мы и увидели не такой яркий с точки зрения голов матч.
Правда, так как "Реал" - это, скорее, искусство, то в этом матче можно было насладиться вполне и гениальными пасами Модрича и Крооса, и присутствующим везде Каземиро, и (что редкость) идеальной игрой Милитао, то многие всё-таки могли получить наслаждение.
А вот любители статистики точно могли получить наслаждение от того, что после того, как папа Карло стал первым тренером, который выиграл 4 ЛЧ, он стал и первым тренером, который выиграл 4 Суперкубка.
Не, ну Бензема должен забрать ЗМ, он превозошёл достижения Лёвы прошлого года, и если его прокатят, то это будет одна из самых больших несправедливостей в футболе
Кроос отлично начинает сезон, а как он играл против Ювентуса, как в лучшие годы, просто съел бедного Ди Марию.
Ничего толком Айнтрахт и не создал. Реал в эконом режиме на опыте, на классе, не напрягаясь забирает трофей
Не, ну Бензема должен забрать ЗМ, он превозошёл достижения Лёвы прошлого года, и если его прокатят, то это будет одна из самых больших несправедливостей в футболе
Кроос отлично начинает сезон, а как он играл против Ювентуса, как в лучшие годы, просто съел бедного Ди Марию.
Ничего толком Айнтрахт и не создал. Реал в эконом режиме на опыте, на классе, не напрягаясь забирает трофей