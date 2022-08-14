Конте повздорил с травмированным игроком «Челси» в подтрибунном помещении

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сегодня, 21:15

Главный тренер «Тоттенхэма» продолжил перепалку в подтрибунном помещении после матча 2-го тура Английской Премьер-Лиги против «Челси» (2:2).

Сначала итальянский специалист вступил в конфликт с главным тренером «синих» Томасом Тухелем в середине второго тайма, а затем после матча оба тренера чуть не подрались.

Когда Конте направился в подтрибунное помещение, он врезался в полузащитника «Челси» , который был травмирован и не участвовал в матче. Между Ковачичем и тренерским штабом «Тоттенхэма» завязалась перепалка.