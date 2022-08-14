Конте повздорил с травмированным игроком «Челси» в подтрибунном помещении

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте продолжил перепалку в подтрибунном помещении после матча 2-го тура Английской Премьер-Лиги против «Челси» (2:2).
Сначала итальянский специалист вступил в конфликт с главным тренером «синих» Томасом Тухелем в середине второго тайма, а затем после матча оба тренера чуть не подрались.
Когда Конте направился в подтрибунное помещение, он врезался в полузащитника «Челси» Матео Ковачича, который был травмирован и не участвовал в матче. Между Ковачичем и тренерским штабом «Тоттенхэма» завязалась перепалка.
Рома» под руководством португальского специалиста стала победителем Лиги конференций, в финале обыграв «Фейеноорд» (1:0). Это первый титул, который Моуринью выиграл с римской командой.
Ранее Моуринью выиграл 6 трофеев, работая в «Порту», 8 – в «Челси», 5 – в «Интере», по 3 – в «Реале» и «Манчестер Юнайтед».
Жозе выиграл первый трофей с 2017 года. Тогда он одержал победы в Кубке английской лиги и Лиге Европы с «Манчестер Юнайтед».
Рома» под руководством португальского специалиста стала победителем Лиги конференций, в финале обыграв «Фейеноорд» (1:0). Это первый титул, который Моуринью выиграл с римской командой.
Ранее Моуринью выиграл 6 трофеев, работая в «Порту», 8 – в «Челси», 5 – в «Интере», по 3 – в «Реале» и «Манчестер Юнайтед».
Жозе выиграл первый трофей с 2017 года. Тогда он одержал победы в Кубке английской лиги и Лиге Европы с «Манчестер Юнайтед».
Знаю одно - празднует Конте круто, прям заводит трибуны.
Знаю одно - празднует Конте круто, прям заводит трибуны.
Помню когда Моуриньо вернулся в Анлию тренировать МЮ, и на матче с Челси, Конте в своём стиле начал праздновать гол Челси. Моуриньо после матча сказал (не помню дословно ) чтобы тот вёл себя по скромнее
Помню когда Моуриньо вернулся в Анлию тренировать МЮ, и на матче с Челси, Конте в своём стиле начал праздновать гол Челси. Моуриньо после матча сказал (не помню дословно ) чтобы тот вёл себя по скромнее