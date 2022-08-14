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Конте повздорил с травмированным игроком «Челси» в подтрибунном помещении

сегодня, 21:15
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 2Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте продолжил перепалку в подтрибунном помещении после матча 2-го тура Английской Премьер-Лиги против «Челси» (2:2).

Сначала итальянский специалист вступил в конфликт с главным тренером «синих» Томасом Тухелем в середине второго тайма, а затем после матча оба тренера чуть не подрались.

Когда Конте направился в подтрибунное помещение, он врезался в полузащитника «Челси» Матео Ковачича, который был травмирован и не участвовал в матче. Между Ковачичем и тренерским штабом «Тоттенхэма» завязалась перепалка.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Dauletbek (раскрыть)
сегодня в 22:03
А что там у них случилось то? Не слежу за ним. Но он часто с кем-то ругается, если не ошибаюсь.
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 21:59
Согласился бы с вами, но Конте сам по себе такой тренер. Вы должны помнить каким он был в Челси, он и в матчах с аутсайдерами ведет себя также, пытаясь подбодрить публику.
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 21:59
Ну Конте вообще психичка, обиженная на Челси. Сначала побежал к Тухелю праздновать гол, крича ему в лицо, потом чуть руку ему после игры не вывернул, когда "пожимал", теперь это. Матчей на 5 приструнить бы его.
Dauletbek
Dauletbek ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 21:56
Конте нормальный мужик
bpehr63u9nev
bpehr63u9nev
сегодня в 21:53
Нервноприпадочный какой-то этот Конте.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 21:51, ред.
Неужели этого Антонио Конте никто не может на место поставить? Я сначала думал, что он приставал к Нголо Канте. Чего он пристал к Матео Ковачичу? Не смог что-то сделать против Томаса Тухеля и решил на нем отдуваться?! В этот момент, я не могу не привести одну чеченскую пословицу: "Говрахь лата а ца ваьхьна, нуьйрахь летта". Перевод: "Тот кто побоялся подраться с конём, подрался с седлом". Разве это не подходит здесь? Так что, отправьте этого Конте к нам в Чечню на воспитание. Мы его быстро научим вежливости.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 21:38
Не угоминился и там
Romeo 777
Romeo 777 ответ Бык без трезубца (раскрыть)
сегодня в 21:38
Да нее, просто для Конте единственное одно очко это как победа в матчах против Челси!) в ввиду того, как Тухель его возил до этого (и в этом матче по сути тоже)
ermak6848
ermak6848
сегодня в 21:35
ничья тоже результат...
протон
протон ответ Расул Гасанов (раскрыть)
сегодня в 21:32
Моуринью выиграл 26-й трофей в карьере и первый с 2017-го
Рома» под руководством португальского специалиста стала победителем Лиги конференций, в финале обыграв «Фейеноорд» (1:0). Это первый титул, который Моуринью выиграл с римской командой.

Ранее Моуринью выиграл 6 трофеев, работая в «Порту», 8 – в «Челси», 5 – в «Интере», по 3 – в «Реале» и «Манчестер Юнайтед».

Жозе выиграл первый трофей с 2017 года. Тогда он одержал победы в Кубке английской лиги и Лиге Европы с «Манчестер Юнайтед».
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:32
ничего страшного
Расул Гасанов
Расул Гасанов ответ протон (раскрыть)
сегодня в 21:30
не жозефине это говорить . его футбол постарел
Бык без трезубца
Бык без трезубца
сегодня в 21:30, ред.
Может из-за того что Конте тренировал Челси, все таки ревность к бывшему клубу или соперничество есть у тренеров. Жозе тоже ревновал когда Конте громил МЮ с Челси и Жозе тоже высказался. Да и Тухель тоже был хорош.
Знаю одно - празднует Конте круто, прям заводит трибуны.
протон
протон
сегодня в 21:28
Конте откровенно перебарщивает, сегодня вообще не по делу быковал
Помню когда Моуриньо вернулся в Анлию тренировать МЮ, и на матче с Челси, Конте в своём стиле начал праздновать гол Челси. Моуриньо после матча сказал (не помню дословно ) чтобы тот вёл себя по скромнее
pum672etbar5
pum672etbar5
сегодня в 21:28
У него завышена самооценка
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 21:24
Конте разбушевался не на шутку.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ протон (раскрыть)
сегодня в 21:24, ред.
Веселье в том, что в России линии оффсайда убрали, телеканал сам чертит, а косячат с ВАРом за бугром, это очередной пакет санкций?!)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:22
НЕКРАСИВО ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ...
протон
протон
сегодня в 21:22
ничего страшного, это забудется. а вот позорное судейство тейлора останется - это факт.
Кылыч Турдумамбетов
Кылыч Турдумамбетов
сегодня в 21:19
Толпой на Конте напали? Плюс травмированных подтянули? )
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