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Конте и Тухель чуть не подрались после матча «Челси» — «Тоттенхэм»

сегодня, 20:50
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 2Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Главный тренер «Челси» Томас Тухель и наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте вступили в перепалку после матча 2-го тура Английской Премьер-Лиги.

Тренеры начали вздорить ещё в середине второго тайма. После окончания встречи наставники пожали друг другу руки, однако не отпустили друг друга после рукопожатия. Конте и Тухель начали выяснять отношения на повышенных тонах. Когда конфликт чуть не перерос в драку, наставников начали разнимать тренерские штабы клубов.

Конте и Тухель получили красные карточки и пропустят следующие матчи своих команд.

Конте и Тухель чуть не подрались после матча «Челси» — «Тоттенхэм»

Конте и Тухель чуть не подрались после матча «Челси» — «Тоттенхэм»

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Все комментарии
Бык без трезубца
Бык без трезубца
сегодня в 21:17
Жозе: Антонио ты можешь праздновать голы спокойно.
Тухель: Антонио твоя команда забила 2 гола, как ты такое возможно, обычно такой автобус нельзя взломать )
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 21:11, ред.
Фото номер 1 -Ты как так накачался
Фото номер 2 - 2 раза в неделю бегаю
Фото номер 3 - А я 6 и за пивом, за 5 минут до закрытия ЩЕГОЛ!
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 21:08
Просто команды играть закончили, а они еще не выяснили победителя - это спорт, ничего личного.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 21:08
Жозе мог настраивать игроков как на в*йну, в Реале это особенно отслеживалось!!!
SCОRPION
SCОRPION
сегодня в 21:04
Конте: Слышь тухлый, ты кого назвал париком???
Тухель: Тебя конечно! У тебя на голове моль последнее своровала.
Конте: Лови тогда леща по руке.
Кылыч Турдумамбетов
Кылыч Турдумамбетов ответ ZeroRiot (раскрыть)
сегодня в 21:01
Согласен. Не совсем он три.два.раз... Ты же его с поличным не ловил? )))
SCОRPION
SCОRPION
сегодня в 21:01
Шикарный матч)) Такая атмосфера только в АПЛ возможна) конте конечно провокатор, но это не отменяет того факта,что шпоры добыли волевую ничью.
Кукурелья мне понравился, почти нет брака в передачах.
DXTK
DXTK
сегодня в 21:01
а это был легендарное противостояние Жозе VS Арсен, Тухэлю и Конте еще учится надо

Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 21:00
Конте просто так устал проигрывать Тухелю в Англии, что когда те сравняли счёт (1-1) от радости начал кичиться в сторону скамейки и тренеров Челси.
Пошёл итальянец наверно после матча обниматься с Тэйлором.
ZeroRiot
ZeroRiot ответ Кылыч Турдумамбетов (раскрыть)
сегодня в 20:59
Оба хороши, но Конте тот ещё 3,14дарас.
alexgurzan
alexgurzan ответ adrianes (раскрыть)
сегодня в 20:56
.
Кылыч Турдумамбетов
Кылыч Турдумамбетов
сегодня в 20:55
Тухель - провокатор. Пук@н не смог потушить.
протон
протон
сегодня в 20:55
Это просто убийство Челси. А еще про наше судейство говорят... Кукурелью за волосы тянут и роняют об газон как в реслинге - судья даже с вар в упор не видит красную и фол. Первый гол Тоттенхема с фола на Хаверце
Явно видно, что Конте в обоих случаях что-то крикнул в адрес скамейки Челси. В таком матче, еще и когда судит самый главный "фанат" Челси, тут самой маленькой искорки хватит.
Если уж у меня по ту сторону экрана горит от судейства и выходок Конте, то даже не представляю, как Тухель по итогу сдержался
adrianes
adrianes
сегодня в 20:53
Может быть ссора отчасти из-за того,что Катар начал поставлять газ в Италию,а не Германию..кто его знает
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 20:53
Если бы хотели подраться, то в..бали бы друг другу.)
Брулин
Брулин
сегодня в 20:52
Матч крутой,но всё-таки самое интересное было за пределами поля(
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 20:51
Ну бывает и так.
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