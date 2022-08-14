Конте и Тухель чуть не подрались после матча «Челси» — «Тоттенхэм»

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сегодня, 20:50

Главный тренер «Челси» и наставник «Тоттенхэма» вступили в перепалку после матча 2-го тура Английской Премьер-Лиги.

Тренеры начали вздорить ещё в середине второго тайма. После окончания встречи наставники пожали друг другу руки, однако не отпустили друг друга после рукопожатия. Конте и Тухель начали выяснять отношения на повышенных тонах. Когда конфликт чуть не перерос в драку, наставников начали разнимать тренерские штабы клубов.

Конте и Тухель получили красные карточки и пропустят следующие матчи своих команд.