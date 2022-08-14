Конте и Тухель чуть не подрались после матча «Челси» — «Тоттенхэм»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель и наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте вступили в перепалку после матча 2-го тура Английской Премьер-Лиги.
Тренеры начали вздорить ещё в середине второго тайма. После окончания встречи наставники пожали друг другу руки, однако не отпустили друг друга после рукопожатия. Конте и Тухель начали выяснять отношения на повышенных тонах. Когда конфликт чуть не перерос в драку, наставников начали разнимать тренерские штабы клубов.
Конте и Тухель получили красные карточки и пропустят следующие матчи своих команд.
Явно видно, что Конте в обоих случаях что-то крикнул в адрес скамейки Челси. В таком матче, еще и когда судит самый главный "фанат" Челси, тут самой маленькой искорки хватит.
Если уж у меня по ту сторону экрана горит от судейства и выходок Конте, то даже не представляю, как Тухель по итогу сдержался
Явно видно, что Конте в обоих случаях что-то крикнул в адрес скамейки Челси. В таком матче, еще и когда судит самый главный "фанат" Челси, тут самой маленькой искорки хватит.
Если уж у меня по ту сторону экрана горит от судейства и выходок Конте, то даже не представляю, как Тухель по итогу сдержался