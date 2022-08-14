Неймар недоволен, что Мбаппе стал пенальтистом ПСЖ

Форвард ПСЖ Неймар лайкнул в твиттере посты с критикой решения назначить Килиана Мбаппе штатным пенальтистом команды.
В постах Килиана называют «владельцем ПСЖ», а такое решение тренерского штаба «абсурдным».
Любопытно, что во вчерашнем матче с «Монпелье» Неймар реализовал 11-метровый, а Мбаппе — нет.
всегда можно разделить право пенальти, чтобы никому не было обидно. Промахнулся Мбаппе - тогда будет бить Неймар дальше, пока не промахнется. Затем Месси, а потом опять Мбаппе. Стараться будут чуть больше, при таком раскладе
всегда можно разделить право пенальти, чтобы никому не было обидно. Промахнулся Мбаппе - тогда будет бить Неймар дальше, пока не промахнется. Затем Месси, а потом опять Мбаппе. Стараться будут чуть больше, при таком раскладе