Неймар недоволен, что Мбаппе стал пенальтистом ПСЖ

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сегодня, 16:19

Форвард ПСЖ лайкнул в твиттере посты с критикой решения назначить штатным пенальтистом команды.

В постах Килиана называют «владельцем ПСЖ », а такое решение тренерского штаба «абсурдным».

Любопытно, что во вчерашнем матче с «Монпелье» Неймар реализовал 11-метровый, а Мбаппе — нет.