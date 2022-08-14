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ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Франция. Лига 1 2022/2023

Неймар недоволен, что Мбаппе стал пенальтистом ПСЖ

сегодня, 16:19

Форвард ПСЖ Неймар лайкнул в твиттере посты с критикой решения назначить Килиана Мбаппе штатным пенальтистом команды.

В постах Килиана называют «владельцем ПСЖ», а такое решение тренерского штаба «абсурдным».

Любопытно, что во вчерашнем матче с «Монпелье» Неймар реализовал 11-метровый, а Мбаппе — нет.

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Все комментарии
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 17:10
Ну понятно, что когда Неймару привезли его аргентинского дружка, атмосфера в команде покатилась вниз. Такие все из себя звёзды, интрижки плетут. А по факту получаем, что Месси развалил Барсу и теперь ещё и ПСЖ развалит :)
Alex12357
Alex12357
сегодня в 16:58
Ну что из этого следует,что голевых пасов Камерунский Эму от Неймара теперь не дождётся.
Elliada
Elliada
сегодня в 16:33
У Мбаппе кумир балласт. Чего Неймар от него хочет? Чтобы он был частью команды? Смешно.
протон
протон
сегодня в 16:33, ред.
Была ведь новость в начале лета, что отношения Мбаппе и Неймара испорчены и что француз просил продать бразильца, и, видимо, всё обстоит именно таким образом – и даже хуже: выносить сор из избы (два лайка это не случайность) – последнее дело.
всегда можно разделить право пенальти, чтобы никому не было обидно. Промахнулся Мбаппе - тогда будет бить Неймар дальше, пока не промахнется. Затем Месси, а потом опять Мбаппе. Стараться будут чуть больше, при таком раскладе
Гость
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