«Будё-Глимт» победил загребское «Динамо» в первом матче раунда плей-офф ЛЧ

Норвежский «Будё-Глимт» победил загребское «Динамо» со счетом 1:0 в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Гол, который решил исход матча, забил на 37 минуте встречи Амал Пеллегрино.
За норвежский клуб все 90 минут провёл российский вратарь Никита Хайкин, на его счету 3 сейва.
Хорошо у нас бан, судя по всему нас бы уже и норвегия, и Азербайджан и другие такие страны бы побеждали
Хорошо у нас бан, судя по всему нас бы уже и норвегия, и Азербайджан и другие такие страны бы побеждали