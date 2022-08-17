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«Будё-Глимт» победил загребское «Динамо» в первом матче раунда плей-офф ЛЧ

сегодня, 00:14
Будё-ГлимтЛоготип футбольный клуб Будё-Глимт1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Загреб)ДинамоМатч завершен

Норвежский «Будё-Глимт» победил загребское «Динамо» со счетом 1:0 в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Гол, который решил исход матча, забил на 37 минуте встречи Амал Пеллегрино.

За норвежский клуб все 90 минут провёл российский вратарь Никита Хайкин, на его счету 3 сейва.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:22
Это Загреб, который всё наши клубы недавно уложил?)
Хорошо у нас бан, судя по всему нас бы уже и норвегия, и Азербайджан и другие такие страны бы побеждали
Гость
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