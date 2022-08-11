«Реал» Анчелотти vs «Барселона» Хави. Сравните составы фаворитов Примеры

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сегодня, 13:00

Незыблемые «сливочные» против обновленных «блаугранас».

«Реал» играет в победный футбол. Это не значит, что самый качественный, интенсивный, яркий, красивый или эмоциональный. Просто вышли, передают друг другу мяч, забивают, побеждают. И точка. У команды Анчелотти нечему учиться в целом, такое не повторить копированием, хотя монолитность иногда становилась преградой. Например, когда Хави разнес «Реал». Сейчас состав «Барселоны» еще лучше, завтра старт испанского сезона, самое время сравнить. Ведь «Барселона» — основной конкурент в Ла Лиге.

Куртуа – тер Штеген

Четырнадцать ударов из четырнадцати отразил Куртуа в четырех финалах за «Реал». Тер Штеген бывал на примерно том же уровне в карьере, но вечно шарахается туда-сюда. Марк-Андре классный голкипер с ошибками, а вот Куртуа сделал прыжок вперед от ударов «в домик» в составе «Челси» до невероятных спасений в «Реале».

Результат: победа «Реала».

Карвахаль – Дест

Дуэль будет интереснее, если Хави поставит Кунде на правый фланг. «Барселона» может выступать с тройкой центральных, но для удобства выбираем схему «4-3-3». Дест точно уступит Карвахалю, невзирая на проблемы Дани с сердцем и перепады формы. Испанец один из самых крутых правых защитников мира. А Деста могли заменить на Аспиликуэту, но Тухель его не отпустил в «Барселону».

Результат: победа «Реала».

Рюдигер – Кунде

Кунде сочетает качества центрального и правого защитников. Не латераль, зато четко ощущает линию офсайда, держится за спиной у напарников и страхует. Жюль может стать звездой. А Рюдигер в «Челси» уже развился, поэтому попал в «Реал», где составит конкуренцию Милитао. Или же Алаба пойдет налево, тогда бразилец и немец сыграют вместе. В этом сравнении два игрока мирового класса.

Результат: ничья.

Алаба – Араухо

Араухо – большая умница. Уругвайский Рональд может вырасти в нового Година по классу, только иного по стилю. Высокий, крепкий, с пасом. Алаба тоже мощный. У Давид всегда были спонтанные ошибки, но австриец в «Баварии» и сборной играл на самых разных позициях – от центра защиты до роли чуть ли не «десятки». Алаба по уровню тот, кем Араухо мечтает стать. Но поскольку нет сомнений в таланте Рональда, а Давид небрежный именно в центре защиты, выдадим уругвайцу аванс.

Результат: ничья.

Менди – Альба

Менди – приличный игрок, но не великий. Ферлана готовили в школе ПСЖ , заиграл в «Гавре» и «Лионе», а теперь основной левый защитник клубных чемпионов Европы. Но Альба чемпион всего на свете. К Жорди были претензии, возраст сказывается, но нельзя игнорировать, что речь о легенде «Барселоны». Альба сильнее, чем Менди.

Результат: победа «Барселоны».

Каземиро – Бускетс

Каземиро прикладывает больше усилий, чтобы сохранить кондиции. В ближайшее время ему попробует навязать конкуренцию Тчуамени. Карлос Энрике, как и Бускетс – легенды футбола, что доказывает хотя бы количество побед в ЛЧ . У Каземиро пять кубков, а у Бускетса три. Если Хави подготовит Серхио морально и физически, то ветеран не отдаст место в основе никому другому. И останется игроком такого же класса, как Каземиро.

Результат: ничья.

Модрич – де Йонг

Можно поменять де Йонга, который на сборах играл в центре обороны «Барселоны», на кого угодно. Пьнича, Кессье, Гави или Нико, но суть сравнения не поменяется. Здесь будет борьбе, только если Лапорта захватит Банк Испании и украдет 80 млн евро на подписание Бернарду Силвы. А пока де Йонг не заиграл так, как теоретически способен, именно старина Модрич – победитель в схватке. Лука легенда на все времена. Подтвердил это после тридцати, как и Бензема.

Результат: победа «Реал».

Кроос – Педри

Снова «сливочные» скажут, что излишне добры к «Барселоне»? Да, Кроос – легенда мирового футбола, он умеет все. Идеальный хавбек. Но Педри один из самых талантливых полузащитников мира. Как Тони в «Байере» или «Баварии». «Барселона» хочет трофеев, и Педри мечтает выиграть столько же, как немец. Оба понимают футбол досконально, не рискнем унижать любого из них поражением.

Результат: ничья.

Вальверде – Дембеле

Усман – король статистики. Если посмотреть на цифры, то это минимум игрок для основы сборной Франции. А если смотреть матчи, не нарезки с финтами и голами, то получаете футболиста без навыков выживание в кризисный момент. Дембеле не выиграл для «Барселоны» финал ЛЕ . Усман не забил вчера в Хельсинки победный мяч «Реалу» в Суперкубке УЕФА . А Вальверде взял кубок, это один из самых тонких футболистов нового поколения. Уругваец приносит трофеи, а Дембеле лишь к этому готовится.

Результат: победа «Реала».

Бензема – Левандовски

Главные претенденты на «Золотую бутсу» в Примере. Будущий сезон посвящен заочному сравнению Карима и Роберта. Поляку сложнее, новый клуб, другая лига. Но успех немолодого Бензема, который вчера обошел Рауля по голам за «Реал», а осенью получит заслуженный «Золотой мяч», напоминает, что в мире современной спортивной медицины в 34-35 лет можно играть лучше молодых. Это два главных центрфорварда мира, ставим между ними знак равенства.

Результат: ничья.

Винисиус – Рафинья

У «Барселоны» на флангах могут сыграть разные люди, но Фати или Феррану Торресу, Депаю или Рафинье тяжело тягаться с Винисиусом. Малец на вершине. Если вырастет еще сильнее, то перейдет на уровень легенд. Но и сейчас выше, чем парень из «Лидса», или запасной «Манчестер Сити». Недавно Бензема просил не отдавать мяч молодому вингеру, а сейчас Винисиус верный оруженосец француза.

Результат: победа «Реал».

Резерв грандов

Запасные «Реала»: Лунин, Милитао, Вальехо, Начо, Одриосола, Васкес, Тчуамени, Себальос, Камавинга, Азар, Асенсио, Родриго, Мариано, Рейньер.

Запасные «Барселоны»: Пенья, Пике, Умтити, Эрик Гарсия, Кристенсен, Нико, Серхи, Кессье, Пьянич, Кольядо, Депай, Фати, Торрес, Обамеянг.

Глубина состава важна. У «Барселоны» целых 14 человек для ротации, но с частью нужно прощаться, чтобы можно было зарегистрировать новичков. У «Реала» таких людей тоже четырнадцать. Там есть ребята, которые могут последовать примеру Марсело или Иско, но запас «Реала» гармоничнее. У «Барселоны» словно надергали людей для разных по формату команд. Но класс футболистов запредельный. В запас попали легенды, вроде Пике и Азара, или исключительные таланты. Хави и Анчелотти повезло.

Результат: ничья.

«Реал» — «Барселона» — 11:7

За перевес начисляем один балл, за ничью – по одному, ведь равенство здесь как победа для каждой из сторон. В результате получаем ощутимый перевес «Реала» по чистым победам – 5:1, но все сглаживают ничьи. Неслучайно Лапорта пошел ва-банк и активно закупает футболистов для клуба, у которого огромные долги. Каталонцам нужна хотя бы победа в Ла Лиге, чтобы не отпугнуть спонсоров, но все знают возможности «Реала». Даже если проиграют парочке середняков, даже если Анчелотти расскажет, что матчи был сложным, то Бензема, Модрич и Куртуа сделают разницу. Они — чемпионы клубной футбольной Европы, а у Хави лишь симпатичная команда-претендент. Кадровый потенциал у испанских грандов впечатляющий, впереди жаркий сезон.