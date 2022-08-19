«Ман Сити» расплатится с «Боруссией» Д по трансферу Холанда лишь в 2026-м

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вчера, 23:55

Стали известны детали сделки по трансферу нападающего из «Боруссии» Дортмунд в «Манчестер Сити».

«Горожане» заплатили за переход норвежца 75 млн евро. По данным источника, до июля 2023 года «Боруссия» Дортмунд не получит от «Манчестер Сити» ни одного евро за продажу нападающего.

С июля 2023-го «горожане» начнут выплачивать «Боруссии» деньги за трансфер Холанда частями — по одному траншу в год. Таким образом, полностью «Манчестер Сити» расплатится с «Боруссией» Дортмунд по трансферу Холанда только к лету 2026 года.