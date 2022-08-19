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«Ман Сити» расплатится с «Боруссией» Д по трансферу Холанда лишь в 2026-м

вчера, 23:55

Стали известны детали сделки по трансферу нападающего Эрлинга Холанда из «Боруссии» Дортмунд в «Манчестер Сити».

«Горожане» заплатили за переход норвежца 75 млн евро. По данным источника, до июля 2023 года «Боруссия» Дортмунд не получит от «Манчестер Сити» ни одного евро за продажу нападающего.

С июля 2023-го «горожане» начнут выплачивать «Боруссии» деньги за трансфер Холанда частями — по одному траншу в год. Таким образом, полностью «Манчестер Сити» расплатится с «Боруссией» Дортмунд по трансферу Холанда только к лету 2026 года.

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18 августа
Все комментарии
David Young
David Young ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:07
С великим shlomo трудно соперничать, но, само собой, можно.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:06
Все деньги ушли на оплату света и газа !!!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:04
Ппц! Это чё у них денег нет?
Foxes
Foxes
сегодня в 00:01
Нифига себе умора!
Гость
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