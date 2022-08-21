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Анчелотти: «Модрич — великолепный лидер»

сегодня, 08:09
СельтаЛоготип футбольный клуб Сельта (Виго)1 : 4Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти проанализировал победу своей команды в матче Ла Лиги против «Сельты» (4:1).

Лука Модрич – великолепный лидер. Он забил самый важный мяч в матче, поскольку мы смогли выйти вперед. Дальше было немного проще. «Сельта» в первой половине игры потратила немало сил, а во втором у них было много неприятностей от наших переходов.

Мы стараемся играть по схеме 4-3-3. Вальверде – не вингер — это действительно так, он знает, как проникать внутрь. Когда на поле Родриго, можно увидеть 4-3-3 более четко.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 09:25
Тренеру виднее.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:10
Возраст скоро возьмёт свое.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:19
Это точно!!!
Гость
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