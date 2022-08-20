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Фердинанд: «Есть ли минусы в трансфере Каземиро? Да. Его возраст»

сегодня, 15:55

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд выделил негативные стороны перехода полузащитника Каземиро из «Реала» в МЮ.

Есть ли минусы в трансфере Каземиро? Да. Его возраст. Ему уже 30 лет. Не хочу сказать, что это все портит, но в плане бизнеса будет нулевая отдача при его перепродаже. За него отдают 60 миллионов фунтов, плюс 10 млн бонусов, учтите еще его зарплату. Суммарно выходит около 100 миллионов – если хоть что-то получится отбить, это будет удачей.

В период, когда ситуация с финансами непроста, пришлось все потратить на него. Он должен работать. Каземиро уезжает из Испании в команду, которая полностью потеряла уверенность, которая испытывает трудности везде где только можно – тактически, физически, психологически. Футболисту в его возрасте будет непросто перезагрузить коллектив.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 16:36
Зря его Реал продаёт. Год-два ещё был бы очень полезен.
Хотя возможно уже и сам Каземиро не хочет оставаться в Мадриде, выиграл всё.
NOVA
NOVA
сегодня в 16:32, ред.
Казе наоборот не боится значит проблем, раз переходит в безнадежный мю!! ну главное удачи ему конечно!!!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:21
года три на уровне ещё должен поиграть
shlomo
shlomo
сегодня в 16:13
Он конечно топ опорник, но ему уже за 30 почти, Реал готовиться к обновлению, есть молодые Тчуамени и Камавинга, в опорке могут сыграть Алаба и Рюдигер, трансфер выгоден всём по сути, Реал получит хорошие деньги, МЮ усиление в проблемную зону, а Каземиро заработает побольше не старость)
shlomo2
shlomo2
сегодня в 16:08
Может еще пару лет поиграть
32united
32united
сегодня в 16:06
Ну уж точно не ослабит команду...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:56
Ещё есть порох в пороховницах.
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