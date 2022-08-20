Фердинанд: «Есть ли минусы в трансфере Каземиро? Да. Его возраст»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» выделил негативные стороны перехода полузащитника из «Реала» в МЮ .

Есть ли минусы в трансфере Каземиро? Да. Его возраст. Ему уже 30 лет. Не хочу сказать, что это все портит, но в плане бизнеса будет нулевая отдача при его перепродаже. За него отдают 60 миллионов фунтов, плюс 10 млн бонусов, учтите еще его зарплату. Суммарно выходит около 100 миллионов – если хоть что-то получится отбить, это будет удачей.

В период, когда ситуация с финансами непроста, пришлось все потратить на него. Он должен работать. Каземиро уезжает из Испании в команду, которая полностью потеряла уверенность, которая испытывает трудности везде где только можно – тактически, физически, психологически. Футболисту в его возрасте будет непросто перезагрузить коллектив.