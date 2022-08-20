«Мы должны показать свой максимум». Гальтье — о матче с «Лиллем»

Главный тренер ПСЖ перед матчем Лиги 1 против «Лилля» высказался об атакующей линии парижан, а также подходе к предстоящей игре.

Лео Месси и Неймар во время подготовки много играли вместе, поскольку Килиан Мбаппе был травмирован или дисквалифицирован. Это эффективное трио, они часто ищут друг друга на тренировках. Это качественная атакующая группа, и для Килиана Мбаппе всегда найдется место в атаке.

Что касается «Лилля», то этим летом туда пришел новый тренер, команда привыкла интенсивно прессинговать с целью быстрого возврата мяча. В этом коллективе много атакующих игроков, мы должны быстро обращаться с мячом. Для нас это первое серьезное испытание в сезоне. «Лилль» привык к непростым играм, поэтому мы должны показать свой максимум.