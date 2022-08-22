«Лукойл» выкупил 100% акций «Спартака». Федун больше не руководит клубом

Пресс-служба «Лукойла» сообщила о выкупе 100% прав на футбольный клуб «Спартак» и стадион «Открытие Банк Арена».

«Лукойл» сообщает о приобретении 100% акций АО Футбольный Клуб «Спартак-Москва», а также стадиона «Открытие Банк Арена».

Более 20 лет Компания является генеральным спонсором Клуба и сотрудничает с ним по совместным проектам, связанным с продвижением бренда «Лукойл».

В ближайшее время «Лукойл» планирует реализовать ряд стратегических инициатив, направленных на совершенствование системы управления Клубом с целью создания более прозрачного и коллегиального механизма принятия решений, с привлечением профессионалов, имеющих успешный опыт работы в области спортивной индустрии.

«Лукойл» продолжит активное развитие клубной инфраструктуры, в частности, будут созданы условия для перевода Академии им. Фёдора Черенкова (московская футбольная детско-юношеская школа) в Тушино. Также Компания выступит инвестором строительства универсального спортивного зала и гостиницы для спортсменов и болельщиков в Тушино.

Компания рассчитывает, что данные инициативы, вместе с неизменной спонсорской поддержкой со стороны «Лукойла» и других партнёров Клуба, позволят ещё больше укрепить позиции «Спартака» и привести его к новым победам.

Также информируем, что в связи с выходом из состава акционеров Клуба Леонид Федун слагает полномочия Президента, члена и Председателя Совета директоров АО ФК «Спартак-Москва» и не будет принимать участие в управлении Клубом.

«Лукойл» высоко ценит вклад Леонида Федуна в развитие Клуба, его инфраструктуры и спортивные достижения. Компания будет стремиться их приумножать, сохранив традиции, которые формировались на протяжении века выдающимися основателями «Спартака», тренерами, спортсменами и многомиллионной армией болельщиков.