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«Лукойл» выкупил 100% акций «Спартака». Федун больше не руководит клубом

сегодня, 12:20

Пресс-служба «Лукойла» сообщила о выкупе 100% прав на футбольный клуб «Спартак» и стадион «Открытие Банк Арена».

«Лукойл» сообщает о приобретении 100% акций АО Футбольный Клуб «Спартак-Москва», а также стадиона «Открытие Банк Арена».

Более 20 лет Компания является генеральным спонсором Клуба и сотрудничает с ним по совместным проектам, связанным с продвижением бренда «Лукойл».

В ближайшее время «Лукойл» планирует реализовать ряд стратегических инициатив, направленных на совершенствование системы управления Клубом с целью создания более прозрачного и коллегиального механизма принятия решений, с привлечением профессионалов, имеющих успешный опыт работы в области спортивной индустрии.

«Лукойл» продолжит активное развитие клубной инфраструктуры, в частности, будут созданы условия для перевода Академии им. Фёдора Черенкова (московская футбольная детско-юношеская школа) в Тушино. Также Компания выступит инвестором строительства универсального спортивного зала и гостиницы для спортсменов и болельщиков в Тушино.

Компания рассчитывает, что данные инициативы, вместе с неизменной спонсорской поддержкой со стороны «Лукойла» и других партнёров Клуба, позволят ещё больше укрепить позиции «Спартака» и привести его к новым победам.

Также информируем, что в связи с выходом из состава акционеров Клуба Леонид Федун слагает полномочия Президента, члена и Председателя Совета директоров АО ФК «Спартак-Москва» и не будет принимать участие в управлении Клубом.

«Лукойл» высоко ценит вклад Леонида Федуна в развитие Клуба, его инфраструктуры и спортивные достижения. Компания будет стремиться их приумножать, сохранив традиции, которые формировались на протяжении века выдающимися основателями «Спартака», тренерами, спортсменами и многомиллионной армией болельщиков.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:59
Как же Зарема это переживет?
STVA 1
STVA 1 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 12:47
А вот тут бабка на двое сказала!Хотя думаю хуже быть не должно!
STVA 1
STVA 1 ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 12:46
Червь никоогда не был воротилой а только шестеркой и подставным!
LOpp
LOpp
сегодня в 12:43
Открытие-арена прямо сейчас

shlomo2
shlomo2
сегодня в 12:43
Начинается новая эра у СПАРТАКА!!!!....
112910415
112910415
сегодня в 12:40
позже, позже поймём -
радость это или печаль
David Young
David Young
сегодня в 12:37
"сохранив традиции" - некоторые лучше не сохранять.
Василий Пупкович
Василий Пупкович ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 12:37
Не то и не другое,смотря кто в клуб придет и какое будет направление развития,надо наблюдать,видимо эта новость давно висела как афиша,поэтому Спартак и хорошо начал сезон,как будто воодушевился...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:34
Прекратится полет перлов от пресс службы...
Надеюсь на кардинальные изменения в клубе.
makkie
makkie
сегодня в 12:34
Ура, товарищи!
Сбылись таки надежды миллионов болельщиков Спартака об уходе Федуна с его политикой.

Но здесь я вижу палку о двух концах:

- Федун, конечно, эталонно осереднячил Спартак. С таким бюджетом и возможностями клуб плёлся в середняках, а за 18 лет эпохи Федуна взяли всего три трофея - Чемпионство, Кубок и Суперкубок, ну и были промежуточные результаты в виде 1/8 и 1/4 ЛЕ.
- С другой стороны, Федун приходил на место другого лукойловского воротилы - Червиченко. И казалось, что будет лучше. Поначалу были и трансферы и грамотные управленцы. Но оказалось, что только поначалу. Потом начались скандалы, чехарда тренеров и прочие разборки.

Вот и думаешь, а станет ли лучше после Федуна? Кто придёт ему на замену? Лукойл то остаётся с клубом. А оттуда, как видно, приходят так себе управленцы - Червиченко, Федун, Измайлов...
Шуnя771
Шуnя771 ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 12:32
Радоваться... Хотя бы потому что за "двадцать лет без побед...) две победы))) В том числе Кубок Солнца)) - «Копа дель Соль»...
Comentarios
Comentarios
сегодня в 12:32
Злорадствовать не буду. Решение спартачей
ZeroRiot
ZeroRiot
сегодня в 12:30
Лёня гудбай ууу, Лёня гудбай пора домой, Лёня гудбай ууу, Лёня гудбай, ты здесь чужой, Лёня гудбай.
ABir
ABir
сегодня в 12:28, ред.
Даже не знаю: радоваться этой новости или расстраиваться
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 12:26
Поздравляю болельщиков "Спартака". Худшее позади))

Заремхан & Лёня, гуд бай.
Гость
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