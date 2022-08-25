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Гендир «Факела»: «„Спартак“ отказался от своей квоты билетов»

сегодня, 13:08
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак27.08.2022 в 17:30 Не начался

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе объяснил запрет посещения матча 7-го тура РПЛ со «Спартаком» с символикой московского клуба.

Мы начали продавать билеты только на северную трибуну за воротами нашим болельщикам, так как «Спартак» отказался от своей квоты. Эта квота отошла нашим болельщикам, потому что все остальные трибуны у нас выкуплены абонементами. Ситуация простая. Но даже если в субботу на северную трибуну придут люди с символикой «Спартака», их кошмарить никто не будет.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:37
Спартачам бы определиться, пойдут они на матч или не пойдут.
А то у них крайности - то не пойдём на матч, то шарфики дайте носить...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 14:08
Как они прийдут, если Байкал придумал правило по которому нельзя в символике Спартака заехать в воронежскую область))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:19
Если запрет есть, то как раз кошмарить и будут.
Гость
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