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«Челси» готовит крупное предложение по Леау

сегодня, 15:41

«Челси» намерен подписать форварда «Милана» Рафаэла Леау.

Якобы лондонцы готовы заплатить более 120 млн евро за португальца.

Контракт игрока с итальянцами рассчитан до лета 2024 года.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 21:39
Рафаэль Леао конечно же провел отличный сезон и внес большой вклад в чемпионство Милана, но платить за него 120 млн это перебор! Да, парень талантливый, тут все очевидно, но он провел пока что один сильный сезон. Тут нужно посмотреть на него хотя бы еще в одном сезоне, потому что может сработать "синдром второго сезона", как это бывает у многих молодых игроков!
И вообще, я не очень понимаю, для чего сейчас синим нужен Леао?! У них есть Рахим Стерлинг, который играет на этой позиции, и играет в той же манере, что и Леао....продвижение по левому флангу со смещением в ценр для удара по воротам! Так же Челси хочет подписать и Обамеянга, который играет в схожей манере!!!зачем вам 3 одинаковых игрока???? Как по мне, то синим нужен ценр форвард, который по манере игры будет похож на Харри Кейна. Нужен именно нападающий штрафной площади, с которым смогут отыгрываться Срерлинг, Хаверц и Маунт. Плюс Челси нужен хороший правый вингет,т.к Пулишич перестал приносить пользу, а подменять его на правом фланге некому. Хорошо что у синих есть Рисс Джеймс, который хорошо поддерживает атаку. Как мне кажется, вингер Аякса Антони идеально бы подошел именно Челси, а не МЮ. И если синие подпишут его на правый фланг, то у них будет равноценные фланги, и тогда любому форварду будет легче играть на острие, т.к на него будут играть и с флангов, и с центра.
witynchik
witynchik
сегодня в 20:17
То что он ещё сырой это 100% и не факт, что раскроется дальше. Жаль если уйдёт, но это решать только ему
протон
протон
сегодня в 18:51
по мотивам новости о трансфере Антони можно сделать подобный расчёт стоимости Леау:
Игрок из Милана - 40 млн
Ключевой игрок из Милана - 20 млн
Молодой португальский атакующий полузащ - 10 млн
Наценка для АПЛ - 30 млн
Оплата агенту Мендешу - 20 млн
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 17:40
За такие деньги нужно продавать не глядя.
Stalker-ato
Stalker-ato
сегодня в 17:40
Какие бездумные траты у наших,это просто фонфаронство так сорить бездумно деньгами,не факт,что заиграет Леау в АПЛ,а вот 120 милионов могут профукать.
en33duj7qsew
en33duj7qsew
сегодня в 17:05
Им там виднее
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 17:03
Это еще и слухи.
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 16:32
АСМ маловероятно что смогут забрать, а вот Заха вполне реально.
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 16:30, ред.
Ну не знаю, мне показалось что Леау еще сырой. Вроде пытается идти в дриблинг, есть талант, но пока не сказать что он топ и стоит таких денег.
А Заха с каждым сезоном прогрессирует, а дриблинг и скорость стали только лучше. Тем более Заха показывает стабильный уровень не один сезон и адаптирован в АПЛ. Возможно вы правы.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 16:27
Надеюсь реально бред! Да и Челси нужен нападающий в первую очередь, именно ЦН.
David Young
David Young ответ Бык без трезубца (раскрыть)
сегодня в 16:22
Насчёт первого не согласен.
Blackburn Rovers
Blackburn Rovers
сегодня в 16:16
Сумасшедшая сумма!
allemz
allemz ответ Бык без трезубца (раскрыть)
сегодня в 16:15
Сен-Максимен!
32united
32united
сегодня в 16:15
Просто огромные деньги, даже за такого таланта как Рафаэль Леао. Да, он талантливый. Да, хорошо себя показывает в итальянской Серии А. Но подойдет ли он для АПЛ? Еще в памяти дорогостоящие приобретения нападающих для Челси, которые потом не заиграли. В два раза дешевле можно взять Вилфрида Заа или Обамеянга.
А для Милана выгодная сделка, считаю. Талантов еще найдут, а вот 120 миллионов на дороге не валяются.
Тем не менее, интересно было бы понаблюдать за Леао в АПЛ.
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ Алекс37153715 (раскрыть)
сегодня в 16:10
Заха покруче будет и дешевле.
Алекс37153715
Алекс37153715
сегодня в 16:07
Не стоит он 120 миллионов! Он просто так выделяется в тихоходной серии А. В Англии он пропадёт.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 16:01
Сохранить его надо, в прошлом сезоне оч крут был. Без него, Милану будет очень сложно бороться за скудетто
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 15:56
Ну, надо продавать. Правда, найти замену в конце трансферного окна уже будет сложно. Но продавать надо. Уж больно ленивый он стал. Полгода отыграл на высоте. И все.
Гость
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