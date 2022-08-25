«Челси» готовит крупное предложение по Леау

«Челси» намерен подписать форварда «Милана» Рафаэла Леау.
Якобы лондонцы готовы заплатить более 120 млн евро за португальца.
Контракт игрока с итальянцами рассчитан до лета 2024 года.
«Челси» намерен подписать форварда «Милана» Рафаэла Леау.
Якобы лондонцы готовы заплатить более 120 млн евро за португальца.
Контракт игрока с итальянцами рассчитан до лета 2024 года.
А для Милана выгодная сделка, считаю. Талантов еще найдут, а вот 120 миллионов на дороге не валяются.
Тем не менее, интересно было бы понаблюдать за Леао в АПЛ.
А для Милана выгодная сделка, считаю. Талантов еще найдут, а вот 120 миллионов на дороге не валяются.
Тем не менее, интересно было бы понаблюдать за Леао в АПЛ.
А Заха с каждым сезоном прогрессирует, а дриблинг и скорость стали только лучше. Тем более Заха показывает стабильный уровень не один сезон и адаптирован в АПЛ. Возможно вы правы.
А Заха с каждым сезоном прогрессирует, а дриблинг и скорость стали только лучше. Тем более Заха показывает стабильный уровень не один сезон и адаптирован в АПЛ. Возможно вы правы.