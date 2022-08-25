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Авторитетный журналист ди Марцио подтвердил интерес «Челси» к Захаряну

вчера, 23:41

Авторитетный итальянский журналист Джанлука ди Марцио подтвердил информацию о том, что «Челси» интересуется полузащитником «Динамо» Арсеном Захаряном.

Ди Марцио утверждает, что лондонский клуб начал работу над потенциальным трансфером россиянина.

«Челси» готов активировать опцию выкупа Захаряна, которая составляет 15 млн евро.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Мясо69 (раскрыть)
сегодня в 00:34
Вы о чём говорите ? Ему всего 19 лет.
Мясо69
Мясо69 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 00:29
Ага, нужно подождать до 28 лет, чтобы заматереть.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:15, ред.
Рано. Ещё пару лет Захарян должен поиграть в РПЛ. И для того, чтобы заматереть, и для того, чтобы потенциальные работодатели из-за границы убедились, что этот футболист не является Калифом на час.
Самое главное. Захарян ни при каких условиях не сможет играть быстрее, а для АПЛ скорость передвижения, мысли и выполнения тактико - технических действий являются главным фактором заключения контракта с любым футболистом. Неужели он сам этого не понимает?...
протон
протон
сегодня в 00:04
Конечно, если в приоритете его величество футбол, а не деньги.
Нет, в деньгах нет ничего плохого, но нужно понимать, что российских зарплат ты можешь больше никогда в карьере не получать.
За любой твой выбор тебя будут и пинать, и поддерживать.
Лично я только радуюсь успехам всех игроков с просторов СНГ в Европе.
Что касается денег, то это абсолютно разумно выбрать 3млн€, а не 1,5.
Но если бы мне было 19 и был бы шанс уехать в футбольную Европу без гарантий игрового времени, то я бы рискнул.
Futurista
Futurista
вчера в 23:45
unxa7sx73k6q
unxa7sx73k6q
вчера в 23:43
Ну а что, может быть и выгорит...
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