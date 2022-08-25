Авторитетный журналист ди Марцио подтвердил интерес «Челси» к Захаряну

Авторитетный итальянский журналист Джанлука ди Марцио подтвердил информацию о том, что «Челси» интересуется полузащитником «Динамо» Арсеном Захаряном.
Ди Марцио утверждает, что лондонский клуб начал работу над потенциальным трансфером россиянина.
«Челси» готов активировать опцию выкупа Захаряна, которая составляет 15 млн евро.
Нет, в деньгах нет ничего плохого, но нужно понимать, что российских зарплат ты можешь больше никогда в карьере не получать.
За любой твой выбор тебя будут и пинать, и поддерживать.
Лично я только радуюсь успехам всех игроков с просторов СНГ в Европе.
Что касается денег, то это абсолютно разумно выбрать 3млн€, а не 1,5.
Но если бы мне было 19 и был бы шанс уехать в футбольную Европу без гарантий игрового времени, то я бы рискнул.
Нет, в деньгах нет ничего плохого, но нужно понимать, что российских зарплат ты можешь больше никогда в карьере не получать.
За любой твой выбор тебя будут и пинать, и поддерживать.
Лично я только радуюсь успехам всех игроков с просторов СНГ в Европе.
Что касается денег, то это абсолютно разумно выбрать 3млн€, а не 1,5.
Но если бы мне было 19 и был бы шанс уехать в футбольную Европу без гарантий игрового времени, то я бы рискнул.