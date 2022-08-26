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Семшов: «Наверное, „Челси“ отдаст Захаряна в аренду после трансфера»

вчера, 23:53

Бывший футболист «Динамо» Игорь Семшов поделился мнением о возможном переходе в «Челси» полузащитника Арсена Захаряна.

Такими предложениями, наверное, не разбрасываются, это раз. Во‑вторых, Лига чемпионов, еврокубки. И в‑третьих, чем раньше Арсен уедет, тем быстрее и проще ему будет адаптироваться к европейскому футболу и заиграть. Сразу он не сможет заиграть, наверное, его отдадут в аренду для того, чтобы набраться опыта и европейской практики. С одной стороны рано, с другой — пока есть такое приглашение, нужно им пользоваться.

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Все комментарии
Мысыктар
Мысыктар
сегодня в 02:02, ред.
в ЦСКА,в аренду красава.Ромка на базе нарисовался, знаем дядьку-Х отдаст клуб))
Eirek
Eirek ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:44
Но я все равно не особо верю в переход, пока слабо представляю как с Британии деньги в ВТБ условный перевести смогут.
Тут с переводом в Израиль то проблемы возникли, так что мне кажется формальных проблем еще очень и очень много для перехода)
протон
протон ответ Eirek (раскрыть)
сегодня в 00:42
Время покажет, посмотрим. Желаю ему успехов честно.
Eirek
Eirek ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:37
Все зависит от самого человека, того же Салаха неудача в Челси в итоге сподвигла стать тем кто он есть.
Когда Зинченко переходил из Уфы в МС ему кто только не предрекал провал, но парень не сдался, да могло не все сразу получаться, но Зинченко что игрой за МС что в сборной показал что ставка на него была не зря.

В любом случае переход в Европу это шанс, что с этим шансом сделает Арсен если переход состоится зависит уже только от него.
протон
протон
сегодня в 00:25
Видимо Челси видит в нем как минимум игрока выходящего на замену
У Захаряна там нет ни единого шанса заиграть и все эти влажные мечты о том, что а может получиться, даже у такого оптимистичного человека как я сводятся на 100%, что нет:) Челси это гробница всех атакующих игроков, Захарян играет в очень слабой лиге и ему не дадут времени, а из РПЛ сразу ворваться в АПЛ с такой слабой физикой шансов нет, в Челси переходили и более талантливые игроки типа Какуты, Мусонды. Да что говорить, там даже Салах не заиграл:) Самый худший выбор для молодого перспективного игрока пойти в челси:))
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 00:17
Что-то здесь нечисто, не хотят ли просто кинуть российского футболера, просто ради возможности
Гость
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