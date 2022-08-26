Семшов: «Наверное, „Челси“ отдаст Захаряна в аренду после трансфера»

Бывший футболист «Динамо» поделился мнением о возможном переходе в «Челси» полузащитника .

Такими предложениями, наверное, не разбрасываются, это раз. Во‑вторых, Лига чемпионов, еврокубки. И в‑третьих, чем раньше Арсен уедет, тем быстрее и проще ему будет адаптироваться к европейскому футболу и заиграть. Сразу он не сможет заиграть, наверное, его отдадут в аренду для того, чтобы набраться опыта и европейской практики. С одной стороны рано, с другой — пока есть такое приглашение, нужно им пользоваться.