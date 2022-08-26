Семшов: «Наверное, „Челси“ отдаст Захаряна в аренду после трансфера»

Бывший футболист «Динамо» Игорь Семшов поделился мнением о возможном переходе в «Челси» полузащитника Арсена Захаряна.
Такими предложениями, наверное, не разбрасываются, это раз. Во‑вторых, Лига чемпионов, еврокубки. И в‑третьих, чем раньше Арсен уедет, тем быстрее и проще ему будет адаптироваться к европейскому футболу и заиграть. Сразу он не сможет заиграть, наверное, его отдадут в аренду для того, чтобы набраться опыта и европейской практики. С одной стороны рано, с другой — пока есть такое приглашение, нужно им пользоваться.
У Захаряна там нет ни единого шанса заиграть и все эти влажные мечты о том, что а может получиться, даже у такого оптимистичного человека как я сводятся на 100%, что нет:) Челси это гробница всех атакующих игроков, Захарян играет в очень слабой лиге и ему не дадут времени, а из РПЛ сразу ворваться в АПЛ с такой слабой физикой шансов нет, в Челси переходили и более талантливые игроки типа Какуты, Мусонды. Да что говорить, там даже Салах не заиграл:) Самый худший выбор для молодого перспективного игрока пойти в челси:))
У Захаряна там нет ни единого шанса заиграть и все эти влажные мечты о том, что а может получиться, даже у такого оптимистичного человека как я сводятся на 100%, что нет:) Челси это гробница всех атакующих игроков, Захарян играет в очень слабой лиге и ему не дадут времени, а из РПЛ сразу ворваться в АПЛ с такой слабой физикой шансов нет, в Челси переходили и более талантливые игроки типа Какуты, Мусонды. Да что говорить, там даже Салах не заиграл:) Самый худший выбор для молодого перспективного игрока пойти в челси:))
Когда Зинченко переходил из Уфы в МС ему кто только не предрекал провал, но парень не сдался, да могло не все сразу получаться, но Зинченко что игрой за МС что в сборной показал что ставка на него была не зря.
В любом случае переход в Европу это шанс, что с этим шансом сделает Арсен если переход состоится зависит уже только от него.
Когда Зинченко переходил из Уфы в МС ему кто только не предрекал провал, но парень не сдался, да могло не все сразу получаться, но Зинченко что игрой за МС что в сборной показал что ставка на него была не зря.
В любом случае переход в Европу это шанс, что с этим шансом сделает Арсен если переход состоится зависит уже только от него.