Тренер «Химок» назвал причины разгромного поражения от «Сочи».

Старший помощник главного тренера «Химок» Андрей Сосницкий прокомментировал поражение в матче 7-го тура РПЛ против «Сочи» (1:4).
Результат первого тайма показывает, что если в обороне мы еще не позволяли столько свободных зон между линиями, то игра в атаке, что мы планировали, не получилась. Выпустили Илью Садыгова, (были) разноплановые нападающие, когда один цепляется, а другой бежит за спину, но выход из обороны в атаку не получился.
Во втором тайме фрагментарно получалось, но были разрывы в линиях, пропала компактность, переход из атаки в оборону получился со знаком минус.
Напомним, что Николай Писарев не руководил «Химками» в матче против «Сочи» из-за простуды.
Такое ощущение складывалось, что на поле сегодня была одна команда, и это был клуб Сочи . Химки как могли отбивались , но как счёт на табло показал , это совсем не получилось. Мало того Сочи могли уже в первом тайме обеспечить этот разгром до пяти мячей, а во втором продолжить свою феерию . Будь немного точнее в завершающей стадии Маргасов и Юсупов , которые не использовали свои можно сказать сто процентные моменты, этот матч приобрёл бы вид " избиение младенцев " .
Ну наконец-то руководство избавилось от Юрана , с которым команда играла в футбол и зарабатывала очки, но не выпускала на поле Садыгова младшего . Теперь нет Юрана, но играет Садыгов и нет результата. И чья вина в этом ? Фантазии Садыгова старшего, в гениальности как игрока атаки своего сына и ошибках Юрана как тренера. Наврядли Писарев сможет хоть что-то исправить в игре команды с таким руководством. Или папа всё таки должен умереть свои амбиции и неоправданную веру в гениальность своего сына и всё таки довериться профессионализму главного тренера. Придётся решаться на какие-то здравые решения. А то ФНЛ уже распахивает двери для одного из ... .
Такое ощущение складывалось, что на поле сегодня была одна команда, и это был клуб Сочи . Химки как могли отбивались , но как счёт на табло показал , это совсем не получилось. Мало того Сочи могли уже в первом тайме обеспечить этот разгром до пяти мячей, а во втором продолжить свою феерию . Будь немного точнее в завершающей стадии Маргасов и Юсупов , которые не использовали свои можно сказать сто процентные моменты, этот матч приобрёл бы вид " избиение младенцев " .
Ну наконец-то руководство избавилось от Юрана , с которым команда играла в футбол и зарабатывала очки, но не выпускала на поле Садыгова младшего . Теперь нет Юрана, но играет Садыгов и нет результата. И чья вина в этом ? Фантазии Садыгова старшего, в гениальности как игрока атаки своего сына и ошибках Юрана как тренера. Наврядли Писарев сможет хоть что-то исправить в игре команды с таким руководством. Или папа всё таки должен умереть свои амбиции и неоправданную веру в гениальность своего сына и всё таки довериться профессионализму главного тренера. Придётся решаться на какие-то здравые решения. А то ФНЛ уже распахивает двери для одного из ... .