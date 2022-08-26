Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Тренер «Химок» назвал причины разгромного поражения от «Сочи»

вчера, 23:29
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи4 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Старший помощник главного тренера «Химок» Андрей Сосницкий прокомментировал поражение в матче 7-го тура РПЛ против «Сочи» (1:4).

Результат первого тайма показывает, что если в обороне мы еще не позволяли столько свободных зон между линиями, то игра в атаке, что мы планировали, не получилась. Выпустили Илью Садыгова, (были) разноплановые нападающие, когда один цепляется, а другой бежит за спину, но выход из обороны в атаку не получился.

Во втором тайме фрагментарно получалось, но были разрывы в линиях, пропала компактность, переход из атаки в оборону получился со знаком минус.

Напомним, что Николай Писарев не руководил «Химками» в матче против «Сочи» из-за простуды.

Все новости
Семшов: «Наверное, „Челси“ отдаст Захаряна в аренду после трансфера»
Вчера, 23:53
«Нас изуродовали». Мирзов — о разгромном поражении от «Сочи»
Вчера, 23:15
Кечинов: «„Спартак“ не должен отдавать очки в матче с „Факелом“»
Вчера, 21:46
Тихонов: «Захаряну нужно обязательно переходить в „Челси“»
Вчера, 21:17
Баженов: «Россия — не самый лучший вариант для Бальде Кейта»
Вчера, 20:56
«От таких предложений не отказываются». Радченко — о Захаряне в «Челси»
Вчера, 20:29
Сортировать
Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 02:22
Очень болезненное поражение
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:06
Тренер «Химок» назвал причины разгромного поражения от «Сочи».
Такое ощущение складывалось, что на поле сегодня была одна команда, и это был клуб Сочи . Химки как могли отбивались , но как счёт на табло показал , это совсем не получилось. Мало того Сочи могли уже в первом тайме обеспечить этот разгром до пяти мячей, а во втором продолжить свою феерию . Будь немного точнее в завершающей стадии Маргасов и Юсупов , которые не использовали свои можно сказать сто процентные моменты, этот матч приобрёл бы вид " избиение младенцев " .
Ну наконец-то руководство избавилось от Юрана , с которым команда играла в футбол и зарабатывала очки, но не выпускала на поле Садыгова младшего . Теперь нет Юрана, но играет Садыгов и нет результата. И чья вина в этом ? Фантазии Садыгова старшего, в гениальности как игрока атаки своего сына и ошибках Юрана как тренера. Наврядли Писарев сможет хоть что-то исправить в игре команды с таким руководством. Или папа всё таки должен умереть свои амбиции и неоправданную веру в гениальность своего сына и всё таки довериться профессионализму главного тренера. Придётся решаться на какие-то здравые решения. А то ФНЛ уже распахивает двери для одного из ... .
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 00:04
А вы,друзья,как ни садитесь,с садыговцами не водитесь,
промчится быстро этот год и ФНЛ(бывший) вас страстно ждёт.
я из Химок
я из Химок
вчера в 23:51
Могу сказать только одно!!! Руководство клуба-уроды!!! Вместе с не без известным Садыговом! Все козлы и пидо...ты! Гонд..ы! Это я как болельщику утверждаю! И ко мне присоединятся многие!Су.и!!! Убили команду.
008Maximus
008Maximus
вчера в 23:45
Каво выпустили????
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 