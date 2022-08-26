Тренер «Химок» назвал причины разгромного поражения от «Сочи».

Старший помощник главного тренера «Химок» прокомментировал поражение в матче 7-го тура РПЛ против «Сочи» (1:4).

Результат первого тайма показывает, что если в обороне мы еще не позволяли столько свободных зон между линиями, то игра в атаке, что мы планировали, не получилась. Выпустили Илью Садыгова, (были) разноплановые нападающие, когда один цепляется, а другой бежит за спину, но выход из обороны в атаку не получился.

Во втором тайме фрагментарно получалось, но были разрывы в линиях, пропала компактность, переход из атаки в оборону получился со знаком минус.