«Милан» подпишет защитника «Шальке» Тиава

«Милан» договорился с «Шальке» о покупке защитника Малика Тьяу.
21-летний игрок в воскресенье прилетит в Милан, а в понедельник подпишет контракт.
Тьяу в прошлом сезоне провел 31 матч во второй лиге Германии и забил 2 гола. В этом сезоне в Бундеслиге на его счету 3 матча и 2 желтых карточки.
Но когда его имя форсили зимой как главного кандидата, понаблюдал 2 матча чемпионского Шальке с Нюрбергом и ещё кем то в январе, оба матча пропустили но он играл норм, все 90 минут. Вообще наиграл в чемпионский сезон огромное кол-во минут( 2500), тогда рядом был Ко Итакура смотрелся лучше, второго Гладбах сразу забрал.
Я верю в директоров на 100%.
Но когда его имя форсили зимой как главного кандидата, понаблюдал 2 матча чемпионского Шальке с Нюрбергом и ещё кем то в январе, оба матча пропустили но он играл норм, все 90 минут. Вообще наиграл в чемпионский сезон огромное кол-во минут( 2500), тогда рядом был Ко Итакура смотрелся лучше, второго Гладбах сразу забрал.
Я верю в директоров на 100%.