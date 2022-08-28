Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2022/2023

«Милан» подпишет защитника «Шальке» Тиава

сегодня, 01:12

«Милан» договорился с «Шальке» о покупке защитника Малика Тьяу.

21-летний игрок в воскресенье прилетит в Милан, а в понедельник подпишет контракт.

Тьяу в прошлом сезоне провел 31 матч во второй лиге Германии и забил 2 гола. В этом сезоне в Бундеслиге на его счету 3 матча и 2 желтых карточки.

Все новости
СлухиГлавный тренер «Спортинга» подаст в отставку, если клуб подпишет Роналду
Сегодня, 12:37
СлухиГвардиола получит 100 млн фунтов стерлингов на трансферы в январе
Сегодня, 12:25
Слухи«Милан» хочет подписать двух бразильцев до закрытия трансферного окна
Сегодня, 11:40
Слухи«Милан» близок к трансферу защитника «Шальке»
Сегодня, 09:48
Слухи«Севилья» намерена арендовать украинского нападающего «Бенфики» Яремчука
Сегодня, 09:18
Слухи«Аякс» хочет выручить 100 млн евро с продажи Антони
Сегодня, 09:05
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 02:04
Да я просто факт констатировал, кстати играл паршиво весьма сегодня.
Но когда его имя форсили зимой как главного кандидата, понаблюдал 2 матча чемпионского Шальке с Нюрбергом и ещё кем то в январе, оба матча пропустили но он играл норм, все 90 минут. Вообще наиграл в чемпионский сезон огромное кол-во минут( 2500), тогда рядом был Ко Итакура смотрелся лучше, второго Гладбах сразу забрал.
Я верю в директоров на 100%.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 