«Милан» подпишет защитника «Шальке» Тиава

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сегодня, 01:12

«Милан» договорился с «Шальке» о покупке защитника .

21-летний игрок в воскресенье прилетит в Милан, а в понедельник подпишет контракт.

Тьяу в прошлом сезоне провел 31 матч во второй лиге Германии и забил 2 гола. В этом сезоне в Бундеслиге на его счету 3 матча и 2 желтых карточки.