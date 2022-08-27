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Абаскаль объяснил, зачем «Спартак» подписал Кейта Бальде

сегодня, 20:38

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал подписание контракта с сенегальским нападающим Кейта Бальде.

Вчера, 26 августа, Бальде заключил с красно-белыми 3-летнее соглашение.

Бальде начнет играть, когда будет к этому готов, когда вольется в коллектив, адаптируется и решит все бюрократические моменты. Это решение по трансферу было согласовано, мы вместе решили. Оно исходит из того, что надо заменить травмированного Виктора Мозеса, оно позволит комплектовать состав исходя из схемы 4–3–3. Он универсальный игрок, может играть на разных позициях. Обратил бы внимание, что Бальде продемонстрировал огромное желание быть здесь, играть за «Спартак».

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Все комментарии
pomor45
pomor45
сегодня в 22:21
Бальде продемонстрировал огромное желание быть здесь, играть за «Спартак».
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И это в период подлого изгнания России из ЕК: оБАЛЬДЕть!
makkie
makkie
сегодня в 22:06
Думаю, список на усиление был из 5-10 кандидатов и остановились на Кейта.
Главное, чтобы у игрока была мотивация. Остальное приложится.
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 21:49
Для нашего РьПьЛь игрок самое то. Шороха наведёт. Однозначно.
112910415
112910415
сегодня в 21:19
Пусть все получится!
STVA 1
STVA 1 ответ Boricku (раскрыть)
сегодня в 21:15
сашок на кипр решил вроде)))
STVA 1
STVA 1 ответ старина (раскрыть)
сегодня в 21:15
теперь знает вроде)))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:14
Посмотрел на трансфермаркете как менялась цена Кейта! Он стоил когда перешел в Монако 30 млн! А сейчас 3 млн!!!! Я буду рад если он заиграет и хочется чтобы приезжали качественные игроки , но меня терзают смутные сомнения!Его статистика падала так же стремительно как и цена! Все взаимосвязано! Простой пример : начало пути в Лацио - 137 матчей- 31 гол и 22 передачи! Кальяри - 26 игр - 3 гола и 3 передачи!Игрок едет с ярмарки как говорят в народе.
Boricku
Boricku
сегодня в 21:14
Ещё бы Сашу Кокорева в оренду, тогда команда попрёт
Алекс37153715
Алекс37153715 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 21:03
Естественно не знал, а знали только ты и руководство ЛУКОЙЛа
Алекс37153715
Алекс37153715
сегодня в 21:02
Очень радует, что у Бальде есть желание! Обычно такие игроки не находят мотивации в нашем чемпионате и играют на одной ноге…
старина
старина ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 20:51
Ну уж если ты узнал....
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 20:43
Врядли абаскаль знал об этом трансфере.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 20:42
Спасибо Гильермо за хорошую неделю
Гость
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