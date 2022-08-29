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Тухель отказался от Роналду после разговора с Рангником

сегодня, 02:45

Стало известно, почему Криштиану Роналду не перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Челси».

Сообщается, что новое руководство «Челси» было крайне заинтересовано в подписании португальского форварда и собиралось строить вокруг него игру в атаке, но против данной идеи выступил тренер Томас Тухель. Немецкий тренер поговорил о Роналду со своим соотечественником Ральфом Рангником, который ранее работал в МЮ. После этого разговора он отказался от португальца.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 03:15
Рангник как тренер хорош, просто когда тебя нанимают до конца сезона как временный вариант, то результатов ждать не стоит.
Рангник - это который, несмотря ни на что, оборону вокруг Магуайра предпочитает строить?
протон
протон ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 03:14
Рагник умудрился навредить МЮ после ухода не меньше, чем во время нахождения в клубе.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 03:04
А ведь он хотел играть минимум до 40 лет, а тут вот оно как выходит xD
Гость
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