Тухель отказался от Роналду после разговора с Рангником

Стало известно, почему Криштиану Роналду не перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Челси».
Сообщается, что новое руководство «Челси» было крайне заинтересовано в подписании португальского форварда и собиралось строить вокруг него игру в атаке, но против данной идеи выступил тренер Томас Тухель. Немецкий тренер поговорил о Роналду со своим соотечественником Ральфом Рангником, который ранее работал в МЮ. После этого разговора он отказался от португальца.
Рангник - это который, несмотря ни на что, оборону вокруг Магуайра предпочитает строить?
Рангник - это который, несмотря ни на что, оборону вокруг Магуайра предпочитает строить?