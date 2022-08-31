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Американская компания купила «Милан» за 1,2 млрд евро

сегодня, 17:44

Пресс-служба «Милана» сообщает, что американская инвестиционная компания RedBird Capital Partners стала новым владельцем «россонери». Сумма сделки составила 1,2 млрд евро.

В качестве нового владельца «Милана» RedBird продолжит инвестировать во все ключевые области для продвижения спортивных и коммерческих интересов клуба, основываясь на результатах, достигнутых в прошлом сезоне, кульминацией которых стала победа в клуба Серии А.

Отмечается, что в рамках сделки Yankee Global Enterprises, владелец бейсбольного клуба «Нью‑Йорк Янкиз», вступил в стратегическое партнерство с командой и приобрел её миноритарный пакет акций.

Завершение сделки по приобретению «Милана» увеличило активы RedBird под управлением примерно до 7,5 млрд долларов. RedBird продолжает инвестиции в сферу спорта, она является инвестором компании Fenway Sports Group, которая владеет футбольным клубом «Ливерпуль», бейсбольной командой «Бостон Рэд Сокс» и хоккейным клубом «Питтсбург Пингвинз», а также контрольным пакетом акций ФК «Тулуза».

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Все комментарии
phantom-k
phantom-k ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 18:35
Ливерпуль не пример?
STVA 1
STVA 1 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 18:07
Вот и я об этом подумал! Как бы не пришел кирдык Милану! Не хотелось бы!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:55
А могли и наши алигархи купить!
Elliada
Elliada
сегодня в 17:50
Есть ли хоть один пример, когда американцы покупали европейский клуб и это пошло на пользу клубу?
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 17:48
Жаль что достанется пендосам
Гость
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