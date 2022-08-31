Американская компания купила «Милан» за 1,2 млрд евро

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сегодня, 17:44

Пресс-служба «Милана» сообщает, что американская инвестиционная компания RedBird Capital Partners стала новым владельцем «россонери». Сумма сделки составила 1,2 млрд евро.

В качестве нового владельца «Милана» RedBird продолжит инвестировать во все ключевые области для продвижения спортивных и коммерческих интересов клуба, основываясь на результатах, достигнутых в прошлом сезоне, кульминацией которых стала победа в клуба Серии А.

Отмечается, что в рамках сделки Yankee Global Enterprises, владелец бейсбольного клуба «Нью‑Йорк Янкиз», вступил в стратегическое партнерство с командой и приобрел её миноритарный пакет акций.