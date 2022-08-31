Американская компания купила «Милан» за 1,2 млрд евро

Пресс-служба «Милана» сообщает, что американская инвестиционная компания RedBird Capital Partners стала новым владельцем «россонери». Сумма сделки составила 1,2 млрд евро.
В качестве нового владельца «Милана» RedBird продолжит инвестировать во все ключевые области для продвижения спортивных и коммерческих интересов клуба, основываясь на результатах, достигнутых в прошлом сезоне, кульминацией которых стала победа в клуба Серии А.
Отмечается, что в рамках сделки Yankee Global Enterprises, владелец бейсбольного клуба «Нью‑Йорк Янкиз», вступил в стратегическое партнерство с командой и приобрел её миноритарный пакет акций.
Завершение сделки по приобретению «Милана» увеличило активы RedBird под управлением примерно до 7,5 млрд долларов. RedBird продолжает инвестиции в сферу спорта, она является инвестором компании Fenway Sports Group, которая владеет футбольным клубом «Ливерпуль», бейсбольной командой «Бостон Рэд Сокс» и хоккейным клубом «Питтсбург Пингвинз», а также контрольным пакетом акций ФК «Тулуза».