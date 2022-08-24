Мбаппе отдаст за год 46 млн евро. Вот почему из РПЛ никогда не спешили в Европу

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вчера, 21:52

Изучаем правила для футбольных миллионеров.

Кроме очевидной причины, почему сорвались многие трансферы из РПЛ в элитные лиги за последние десять лет – футболисты не подходили по уровню, есть финансовый фактор. Не каждому знаменитому клубу АПЛ после травмы главного форварда понадобится Дзюба, А средняя команда не выдаст Артему столько денег, как запросит. В топ-5 давно высокие зарплаты, но налогообложение для богатых различается по всей Европе и значительно выше, чем в России. Изучим ситуацию в каждой из главных лиг, ведь суммы космические, а информация интересная – многое проясняет, даже ставку на иностранцев.

Лига 1

Налоговая ставка для граждан Франции в Лиге 1 невероятно высокая, социалистическая – надо отдать правительству Макрона для распределения 45 %. Футболисты там небедные, средняя зарплата выше 2.3 млн евро. Но даже когда французский игрок выступает за рубежом, как Бензема в Испании, то должен отдать 20 % от оклада в казну Франции. А вот для приглашенных иностранцев в Лиге 1 придумали послабление. Неймар или Рамос отдают всего 30 %, что позволяет ПСЖ выдавать легионерам меньшие зарплаты, но на руки они получат больше, чем французы. Это же правило заставило шейхов пойти на безумный шаг уходящим летом. По информации ESPN и ряда других престижных источников, базовая зарплата Мбаппе после уплаты налогов – 57 млн евро. Это 4.75 миллиона в месяц, больше миллиона в неделю. Получается, Франция за год увидит 46 млн евро налогами, просто безумие. Более того, за три года бонусами Килиан может получить еще 300 млн евро до уплаты налогов. Снова возможность для Франции получить деньги шейхов. Не удивительно, что молодой человек «поймал звезду». У Мбаппе зарплата составляет 103 миллиона евро в год до уплаты налогов!

Серия А

Сколько говорят о том, как европейский футбол растворяется в легионерах, а почти половина от исполнителей в каждой из топ-5 лиг – свои ребята. Сборным хватает кандидатов, хотя лимиты связаны с законодательством о трудоустройстве. В Италии, где средний оклад футболистов заметно выше, чем во Франции, тоже используют прогрессивную шкалу. Если речь о школьнике, которому прописали невысокую зарплату в первой команде, то отдаст государству 23 %. Столько же заплатят многие иностранцы, а вот для своих ставка существенно выше – 43 %. Причем это еще снижение, раньше платили чуть больше 46 %. То есть Кокорин с зарплатой в 1.8 млн евро получает в Италии около 1.4 миллиона евро в год, хотя дома привык к намного более высоким окладам. В «Зените» и «Спартаке» имел без бонусов 2.5-3 млн евро в год с более низкими налогами. Видимо, пасту, пиццу и хороший кофе любит сильнее, чем деньги. Или же считает, что теперь в РПЛ ему не дадут 1.4 млн евро «чистыми».

Ла Лига

В Испании система была жесткой. Даже испанцу, играющему за рубежом, надо привезти домой 15 %. Сразу интересно, Месси считался местным резидентом или Аргентины, когда платил налоги? Если второе, то отдавал лишь 24 % доходов, но это вряд ли. Скорее всего, его европейский паспорт учитывался, тогда платил все 52 процента. Как видите, всюду заманивают классных иностранцев, предлагая лучшие условия. Сейчас богатые испанские игроки платят 47 % от зарплаты в общую казну. При этом оклады в Ла Лиге не такие дикие, как в АПЛ . Не удивительно, что когда представили Мбаппе и ПСЖ пытались скормить версию, будто Перес давал больше денег, чем шейхи, то их все в Европе подняли на смех. 103 миллиона евро в год в «Реале» не получал даже Роналду. Даже Месси имел чуть меньше 100 млн евро до уплаты налогов, но тот безумный контракт не помог «Барселоне» избежать финансового коллапса. Хотя и не был единственной причиной – винить нужно Бартомеу в первую очередь, это он раздавал клубные деньги направо и налево, не просчитывая последствий.

Бундеслига

Особенность клубов Бундеслиги, кроме нелюбимого среди немцев «Лейпцига» знакомого всем в РПЛ Тедеско, который обходными путями пытался сломать систему – иностранцы не могут выкупить контрольный пакет акций немецкого клуба. Сейчас Оливер Кан топит за отмену давнего правила, поскольку закон мешает вкачать в «Баварию» столько иностранных инвестиций, как вкачали в «Манчестер Сити» или ПСЖ . Зато компромисс позволяет немецкому футболу избегать финансовых коллапсов в том количестве, как в той же Италии. Немецкие футболисты отдают государству чуть больше 47 % зарплаты, немало, но сопоставимо с другими налогами для миллионеров в ЕС . Иностранцы платят 25 %, снова видим послабления для граждан других государств.

АПЛ

Вот она – королева заработков на трансляциях матчей по миру. Иностранцы отдают в АПЛ только 20 %, АПЛ – выгодная лига для легионеров, поскольку там самые высокие средние зарплаты. При этом важно понимать, что если у футболиста зарплата в 5.5 млн евро, то в РПЛ получит в полтора раза больше денег, чем в АПЛ . А еще больше он потеряет в Германии или Испании. Это короткое объяснение, почему Малком не нашел клуб в топ-5, а остался в «Зените». Непреодолимое желание часто бить мячом в сторону ворот «Торпедо» не стало главной причиной, к всеобщему удивлению. А если возвращаться к АПЛ , то там свои отдают те же 45 %, то есть ставка такая же, как во Франции, хотя разница есть. Кроме подоходного налога в той же Франции огромные социальные отчисления. Макрон, когда звонил Мбаппе и убеждал остаться в Париже, обеспечил Франции катарские деньги на школы и больницы, как бы смешно это не звучало.

А когда слышите, что Роналду в МЮ платят 515 тысяч фунтов в неделю (26.8 млн в год без бонусов), то знайте – местной налоговой службе отдает лишь 20 %. Или не отдает? Нужно упомянуть священное слово для всех миллионеров Европы – офшор. Компании из таких экономических зон используют для ухода от налогообложения. Например, термин «имиджевые права» появился как раз из-за высоких налогов в футболе. Поскольку клубы используют игроков в рекламах, то должны премировать игроков за это. Но тогда получится гонорар, зарплата, причем надо платить в казну более 40 % во многих странах Европы. А вот когда футболист заблаговременно продал права на использование имиджа офшорной компании – например, Погба нашел гениев рекламы на острове Джерси, где свободная налоговая зона, то с каждых 100 тысяч фунтов надо отдать всего 19 тысяч, а не сорок.

Отсюда знаменитые иски налоговых служб к футболистам. Все искали спрятанные в обходных схемах миллионы у Роналду, Месси и многих, многих других, включительно Моуриньо. Почти все шли на сделки со следствием, кого таскали в суд для дачи показаний – по советам адвокатов заявляли, что читают по слогам и считать не умеют. Как видите, намного выгоднее быть приезжим – во всех лигах к легионам отношение в этом плане намного лучше, но клубам приходится накидывать своим, чтобы не уехали в другую команду или чемпионат. Или не всем платят? Есть сомнения, что Бонуччи и Кьеллини нравилась зарплата Де Лигта. Признавали умение Райолы и его правой руки выкачивать деньги из клубов. И не понимали, почему юный голландец получил 8 млн евро до уплаты налогов, а им платили намного меньше, хотя казне Италии легенды отдавали намного больше.