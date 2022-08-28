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«Уфа» может сняться с Первой лиги

сегодня, 00:05

В «Уфе» финансовые проблемы, в связи с чем возник вопрос о снятии клуба с Первой лиги.

К седьмому туру Республика Башкортостан – основной спонсор команды – так и не дал гарантий финансирования. В команде нездоровые настроения. На выезд в Ярославль пришлось занимать деньги у волейбольного клуба «Урал». Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил финансовые проблемы клуба.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
сегодня в 00:08
Шамиль снимается с якоря...
Gahi
Gahi
сегодня в 00:08
Газизов срочно исправляй ситуацию.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:07
Что нибуть придумают!
протон
протон
сегодня в 00:07
Никогда такого не было, и вот опять.
Если это не желтая новость, то возникает лишь один вопрос: "Как команды, уже после первых туров объявляющие о возможном снятии, проходят лицензирование?"
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