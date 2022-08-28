«Уфа» может сняться с Первой лиги

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сегодня, 00:05

В «Уфе» финансовые проблемы, в связи с чем возник вопрос о снятии клуба с Первой лиги.

К седьмому туру Республика Башкортостан – основной спонсор команды – так и не дал гарантий финансирования. В команде нездоровые настроения. На выезд в Ярославль пришлось занимать деньги у волейбольного клуба «Урал». Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил финансовые проблемы клуба.