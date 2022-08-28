«Уфа» может сняться с Первой лиги

В «Уфе» финансовые проблемы, в связи с чем возник вопрос о снятии клуба с Первой лиги.
К седьмому туру Республика Башкортостан – основной спонсор команды – так и не дал гарантий финансирования. В команде нездоровые настроения. На выезд в Ярославль пришлось занимать деньги у волейбольного клуба «Урал». Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил финансовые проблемы клуба.
Если это не желтая новость, то возникает лишь один вопрос: "Как команды, уже после первых туров объявляющие о возможном снятии, проходят лицензирование?"
Если это не желтая новость, то возникает лишь один вопрос: "Как команды, уже после первых туров объявляющие о возможном снятии, проходят лицензирование?"