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«Вест Хэм» должен ЦСКА 9 млн евро по трансферу Влашича

сегодня, 20:06

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что «Вест Хэм» не выплачивает деньги по трансферу полузащитника Николы Влашича.

Действительно так. «Вест Хэм», к сожалению, не выполняет свои обязанности. Достаточно большая сумма — около девяти миллионов евро. Конечно, все возможные способы мы задействуем. Мы надеемся найти компромиссный вариант с коллегами из «Вест Хэма». Необязательно CAS. Хочется верить, что до этого не дойдёт. Всё-таки это европейский футбол. Такие же обязанности есть у российских клубов, в том числе у ЦСКА, перед европейскими командами — это может привести к коллапсу.

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Все комментарии
minai
minai
сегодня в 20:44
Можно забыть об этих деньгах. Это же англичашки, и евроопа в целом.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 20:20
Даже CAS не будет на стороне российского клуба.
David Young
David Young ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 20:13
Здравствуйте. Впереди Вас занявшие второе место в следующих группах: Блохина, Иванова, Федотова, пользователи 95-shishani-95, A.S.A, и Ironigor, соотвественно.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 20:10
У них там в Вест Хеме не мистер Менис заправляет? А то найдётся на него Данила Багров...
David Young
David Young ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 20:10
Добрый день. Выдержка из правил конкурса:

"1) Конкурс ежемесячный. В 19.00 в последний день месяца ставки закрываются и открываются в час ночи 1-го числа."
Гость
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