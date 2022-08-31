«Вест Хэм» должен ЦСКА 9 млн евро по трансферу Влашича

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что «Вест Хэм» не выплачивает деньги по трансферу полузащитника .

Действительно так. «Вест Хэм», к сожалению, не выполняет свои обязанности. Достаточно большая сумма — около девяти миллионов евро. Конечно, все возможные способы мы задействуем. Мы надеемся найти компромиссный вариант с коллегами из «Вест Хэма». Необязательно CAS . Хочется верить, что до этого не дойдёт. Всё-таки это европейский футбол. Такие же обязанности есть у российских клубов, в том числе у ЦСКА , перед европейскими командами — это может привести к коллапсу.