Семак сообщил, что Клаудиньо может сыграть против «Спартака»

Главный тренер «Зенита» рассказал, сможет ли полузащитник сыграть в матче 8-го тура РПЛ против «Спартака».

Надеюсь, сыграет. Он два-три дня работает с командой в общей группе. По сегодняшнему матчу мы держали руку на пульсе в зависимости от того, как складывалась игра. Она получилась достаточно жесткой, напряженной, поэтому не стали рисковать его выходом. Завтра-послезавтра решим, насколько он готов. Если готов, то на сколько времени может выйти, чтобы сыграть со «Спартаком». Такой вариант очень-очень реален.