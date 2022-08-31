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Семак сообщил, что Клаудиньо может сыграть против «Спартака»

сегодня, 22:25
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит04.09.2022 в 20:00 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, сможет ли полузащитник Клаудиньо сыграть в матче 8-го тура РПЛ против «Спартака».

Надеюсь, сыграет. Он два-три дня работает с командой в общей группе. По сегодняшнему матчу мы держали руку на пульсе в зависимости от того, как складывалась игра. Она получилась достаточно жесткой, напряженной, поэтому не стали рисковать его выходом. Завтра-послезавтра решим, насколько он готов. Если готов, то на сколько времени может выйти, чтобы сыграть со «Спартаком». Такой вариант очень-очень реален.

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Все комментарии
Frosty777
Frosty777
сегодня в 22:49
конечно будет готов. а что там по игре с Факелом, Факел также били Зенит по ногам как и Спартак или берегли "народное достояние" ?
makkie
makkie
сегодня в 22:45
Кто бы сомневался.
Зато хитрили и ворчали до последнего...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 22:34
Хорошая новость...
Для Максименко и Селихова....не очень хорошая...
Гость
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