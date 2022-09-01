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Орещук — о Захаряне и «Челси»: «„Динамо“ ни в чём не виновато»

сегодня, 19:57

Экс-спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал срыв трансфера Арсена Захаряна в «Челси».

Можно только гадать, сдаст он или нет после такой новости. Посмотрим на психику Захаряна теперь. В данный момент нет возможности провести эту сделку, «Динамо» ни в чем не виновато.

Спортивный директор с главным тренером должны вызвать Захаряна на встречу и объяснить, что клуб хотел его продать, но в связи со сложившейся политической ситуацией в мире этого сделать не получилось и если все в мире успокоится, то клуб вернется к этому вопросу.

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 20:17
И это еще оптимистический сценарий...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:13, ред.
Арсен Захарян к тому моменту когда со слов Орещука "В мире всё успокоится"
Futurista
Futurista
сегодня в 20:11
Виноват Бориско и ссанкции...
dx6rkgtxhgue
dx6rkgtxhgue
сегодня в 20:07
Так решила судьба
Гость
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