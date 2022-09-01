Орещук — о Захаряне и «Челси»: «„Динамо“ ни в чём не виновато»

Экс-спортивный директор «Динамо» прокомментировал срыв трансфера в «Челси».

Можно только гадать, сдаст он или нет после такой новости. Посмотрим на психику Захаряна теперь. В данный момент нет возможности провести эту сделку, «Динамо» ни в чем не виновато.

Спортивный директор с главным тренером должны вызвать Захаряна на встречу и объяснить, что клуб хотел его продать, но в связи со сложившейся политической ситуацией в мире этого сделать не получилось и если все в мире успокоится, то клуб вернется к этому вопросу.