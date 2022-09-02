Фофана: «Переговоры шли долго и напряженно»

Защитник , который перешел в «Челси», поделился эмоциями от своего трансфера.

Переговоры шли долго и напряженно. Думаю, это заняло около пяти недель. Порой меня одолевали сомнения. Я пытался понять, делаю ли я правильный выбор, готов ли я. Но затем я решил просто следовать за своей мечтой — играть за один из сильнейших клубов мира. В этом выборе мне помогла семья и агенты. Они снизили общее напряжение, рассказали мне, как необходимо действовать и чего ожидать. Они качественно делали свою работу, что внушало спокойствие.