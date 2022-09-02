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Фофана: «Переговоры шли долго и напряженно»

вчера, 15:09

Защитник Уэсли Фофана, который перешел в «Челси», поделился эмоциями от своего трансфера.

Переговоры шли долго и напряженно. Думаю, это заняло около пяти недель. Порой меня одолевали сомнения. Я пытался понять, делаю ли я правильный выбор, готов ли я. Но затем я решил просто следовать за своей мечтой — играть за один из сильнейших клубов мира. В этом выборе мне помогла семья и агенты. Они снизили общее напряжение, рассказали мне, как необходимо действовать и чего ожидать. Они качественно делали свою работу, что внушало спокойствие.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:05
С детства за Челси! 😁
idres
idres
вчера в 15:49, ред.
Главное, что все получилось
cu7mujp48ayc
cu7mujp48ayc
вчера в 15:29
Так напряжённо, что с фофанами под глазами разошлись все, включая Фофану
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:29
Добро пожаловать в Челси.
shlomo
shlomo
вчера в 15:13
Хорошо, что все хорошо закончилось
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