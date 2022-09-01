Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеКипр. Первый дивизион 2022/2023

Кокорин может дебютировать за «Арис» в пятницу

сегодня, 17:13

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал, когда нападающий Александр Кокорин может дебютировать за кипрский клуб.

Понятно, что последний полноценный матч, который сыграл Александр, был товарищеским на сборах. И то он провел на поле не все 90 минут. Сейчас ему понадобится нагрузка, которую он будет получать в матчах и тренировках. Но он горит желанием, готов все доказать в первую очередь себе самому. Я очень рад этому приобретению, потому что качество в завершении атаки у него присутствует. Тем более у него сейчас идеальный возраст, чтобы вернуться на прежний уровень. Мы хотим ему в этом помочь.

Сколько минут готов играть Кокорин? Он вчера только пролетел, прошел медобследование и провел индивидуальную тренировку. Сегодня предыгровая, поэтому тоже больших нагрузок не будет. Завтра у нас матч. Посмотрим. Он будет в заявке (на завтрашний матч), но понятно, что выйдет на поле не с первых минут. Возможно, какое-то количество времени получит.

В «Арисе» Кокорин будет зарабатывать меньше, чем в «Фиорентине»? Не могу ничего ответить. Президент занимался этим переходом. Но мне это и не интересно. Для меня важнее, какой он человек и футболист, как он ведет себя на поле и чем может помочь команде.

Все новости
Линекер высказался об игре Холанда
Сегодня, 11:56
«Великолепно, большего и не скажешь». Холанд — о победе «Манчестер Сити»
Сегодня, 08:56
Гвардиола: «В нашей команде выступают талантливые исполнители»
Сегодня, 08:35
Конте: «Мы могли добиться большего, но приходится говорить лишь о ничьей»
Сегодня, 08:20
Кроос: «Удивил уход Каземиро»
Вчера, 11:46
Индзаги: «Это только начало. Впереди ещё очень долгий путь»
Вчера, 08:54
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 17:22
едва ли ...
в его ежедневнике написано :
" 02.09. травма на разминке "
idres
idres
сегодня в 17:15
Ну все...тушите свет сливайте масло
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:15
Где можно посмотреть этот цирк?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 