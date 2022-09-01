Кокорин может дебютировать за «Арис» в пятницу

Главный тренер «Ариса» рассказал, когда нападающий может дебютировать за кипрский клуб.

Понятно, что последний полноценный матч, который сыграл Александр, был товарищеским на сборах. И то он провел на поле не все 90 минут. Сейчас ему понадобится нагрузка, которую он будет получать в матчах и тренировках. Но он горит желанием, готов все доказать в первую очередь себе самому. Я очень рад этому приобретению, потому что качество в завершении атаки у него присутствует. Тем более у него сейчас идеальный возраст, чтобы вернуться на прежний уровень. Мы хотим ему в этом помочь.

Сколько минут готов играть Кокорин? Он вчера только пролетел, прошел медобследование и провел индивидуальную тренировку. Сегодня предыгровая, поэтому тоже больших нагрузок не будет. Завтра у нас матч. Посмотрим. Он будет в заявке (на завтрашний матч), но понятно, что выйдет на поле не с первых минут. Возможно, какое-то количество времени получит.

В «Арисе» Кокорин будет зарабатывать меньше, чем в «Фиорентине»? Не могу ничего ответить. Президент занимался этим переходом. Но мне это и не интересно. Для меня важнее, какой он человек и футболист, как он ведет себя на поле и чем может помочь команде.