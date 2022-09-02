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Анчелотти сравнил Английскую Премьер-Лигу с другими чемпионатами

вчера, 16:44

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сравнил АПЛ с другими европейскими чемпионатами.

Я не знаю, когда это закончится. Все лиги, не только испанская, хотят приблизиться по качеству игры и инфраструктуре к АПЛ. Стоимость телеправ позволила оторваться чемпионату Англии от конкурентов. Все остальные лиги пытаются ее догнать. Атмосфера там лучше, ведется работа по снижению жестокости, там много современных стадионов, на которых всегда полно болельщиков. В этом их преимущество. Остальные лиги должны улучшать вышеназванные показатели.

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Все комментарии
Nazi
Nazi
вчера в 23:07, ред.
Скажу честно, раньше АПЛ и вправду была топ лигой, по качеству и зрелищности.. Теперь это не так. Теперь засилье атлетичного футбола, беготня, возня, суета.. Напряжение присущее АПЛ осталось.. Но качество в среднем снизилось. Во всяком случае смотреть на это уже не так приятно, как раньше. Что касается остальных топ лиг, то из за бедности они еще более захирели и отстали от богатой АПЛ.. Особенно Ла Лига, которая раньше рвала и метала.. Что бы подтянуть их нужны деньги то есть например реальные конкуренты Баварии и Париже в их чемпах.. Хоть по одному на брата.. Но их не видать..
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:50
Они родоначальники,они больны футболом на всех уровнях, поэтому это нормально что они флагман в футбольной индустрии
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 18:56
АПЛ вне конкуренции.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 18:52
В АПЛ очень внимательно относятся к деталям. Стоит только посмотреть на ТВ картинку АПЛ. Никакой чемпионат не снимают вот так качественно как АПЛ, да и в целом медийная составляющая в Премьер-лиге вне конкуренции. Плюс добавляет интерес высокая интенсивность лиги, и плотность конкуренции внизу таблицы.

Но в АПЛ есть проблема, это билетная программа. Если кто-то захочет поехать посмотреть футбол в Англии, то нужно быть готовым, что придется покупать билет у перекупов, особенно если это топовый матч, ну а фанам Ливерпуля я вдвойне сочувствую, там все еще хуже)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:21
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Зайти в палату не удалось, "выпишите" меня пожалуйста из данного "лечебного учреждения"!
Василий 50
Василий 50
вчера в 17:07
АПЛ вне конкуренции
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:01
Карло знает, что говорит на своём личном опыте 👌🏽
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