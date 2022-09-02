Анчелотти сравнил Английскую Премьер-Лигу с другими чемпионатами

Главный тренер «Реала» сравнил АПЛ с другими европейскими чемпионатами.

Я не знаю, когда это закончится. Все лиги, не только испанская, хотят приблизиться по качеству игры и инфраструктуре к АПЛ . Стоимость телеправ позволила оторваться чемпионату Англии от конкурентов. Все остальные лиги пытаются ее догнать. Атмосфера там лучше, ведется работа по снижению жестокости, там много современных стадионов, на которых всегда полно болельщиков. В этом их преимущество. Остальные лиги должны улучшать вышеназванные показатели.