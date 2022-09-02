Анчелотти сравнил Английскую Премьер-Лигу с другими чемпионатами

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сравнил АПЛ с другими европейскими чемпионатами.
Я не знаю, когда это закончится. Все лиги, не только испанская, хотят приблизиться по качеству игры и инфраструктуре к АПЛ. Стоимость телеправ позволила оторваться чемпионату Англии от конкурентов. Все остальные лиги пытаются ее догнать. Атмосфера там лучше, ведется работа по снижению жестокости, там много современных стадионов, на которых всегда полно болельщиков. В этом их преимущество. Остальные лиги должны улучшать вышеназванные показатели.
Но в АПЛ есть проблема, это билетная программа. Если кто-то захочет поехать посмотреть футбол в Англии, то нужно быть готовым, что придется покупать билет у перекупов, особенно если это топовый матч, ну а фанам Ливерпуля я вдвойне сочувствую, там все еще хуже)
Но в АПЛ есть проблема, это билетная программа. Если кто-то захочет поехать посмотреть футбол в Англии, то нужно быть готовым, что придется покупать билет у перекупов, особенно если это топовый матч, ну а фанам Ливерпуля я вдвойне сочувствую, там все еще хуже)