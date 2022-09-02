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Тухель: «Обамеянг во многом может быть полезен для команды»

вчера, 15:59

Главный тренер «Челси» Томас Тухель оценил переход Пьера-Эмерика Обамеянга в состав «синих».

Надеюсь на хороший футбол в его исполнении. Мы понимаем, какой игрок к нам пришел. Он хотел вновь играть в Премьер-Лиге, и мы очень рады, что смогли осуществить этот переход. Он во многом может быть полезен для команды, его голы, темп игры и уровень выступлений помогут нам.

Сейчас он не может тренироваться. Мы подготовим для него маску, которая будет защищать челюсть. Со следующей недели он приступит к работе. Я знаю, что это очень серьезный человек с добрым сердцем, который рад играть хоть каждый день. Он готов к вызову. Пьер будет стремиться проявить себя.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:22
хороший нападающий
femyqnr8amz9
femyqnr8amz9
вчера в 17:09
Это типовой комплимент
Mekail
Mekail
вчера в 16:01
Посмотрим что он покажет в АПЛ
Гость
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