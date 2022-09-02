Тухель: «Обамеянг во многом может быть полезен для команды»

Главный тренер «Челси» оценил переход в состав «синих».

Надеюсь на хороший футбол в его исполнении. Мы понимаем, какой игрок к нам пришел. Он хотел вновь играть в Премьер-Лиге, и мы очень рады, что смогли осуществить этот переход. Он во многом может быть полезен для команды, его голы, темп игры и уровень выступлений помогут нам.

Сейчас он не может тренироваться. Мы подготовим для него маску, которая будет защищать челюсть. Со следующей недели он приступит к работе. Я знаю, что это очень серьезный человек с добрым сердцем, который рад играть хоть каждый день. Он готов к вызову. Пьер будет стремиться проявить себя.