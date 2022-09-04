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Кечинов: «„Зенит“ с Клаудиньо и без него — две разные команды»

вчера, 13:43
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о предстоящем матче 8-го тура РПЛ против «Зенита».

«Спартак» подходит к матчу с «Зенитом» в оптимальном состоянии — причём эмоционально, психологически и физически. У «Спартака» появилась игра, мы видим рисунок игры, играют красиво и результативно. В матче не сыграет Клаудиньо и «Зенит» с ним и без него — две разные команды: бразилец играет определяющую роль впереди, все атаки ведутся через него. Это точно минус для «Зенита». «Спартаку», надо выйти с настроем на игру, но в то же время не перегореть. Если настрой команды будет чересчур, то «красно-белые» просто перегорят и сыграют неудачно. Есть такое чувство, что «Спартак» победит «Зенит».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:14
Хотелось бы, чтобы Спартак стал достойным конкурентом Зениту, это нужно и Зениту и всему чемпионату для роста. Сейчас Спартак вроде бы команда неплохая, на подъеме.
Я считаю, что ключевая фигура Зенита это Вильмар Барриос. У Питерцев очень хорошая опорная зона и центр поля. Команда с четкой структурой, но очень зависимой от формы и настроения ее ключевых исполнителей
К сожалению, уровень Россиян ни в какую не сравним с уровнем Бразильцев. И убрать из состава Дугласа Сантоса, Малкома того же это невосполнимая потеря.
Ванечка
Ванечка
вчера в 16:29
Лучше играть в полных составах
Capral
Capral
вчера в 14:13
Даже до предела ослабленное ДИНАМО показало, как надо обыгрывать Спартак. В Зените и без Клаудиньо достаточно классных игроков. В любом случае- жду интересной игры!!!
6vkmz44m56s8
6vkmz44m56s8
вчера в 13:55
Да, это может всё решить!!!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:43
Подогревает интерес к игре.
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