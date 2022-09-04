Кечинов: «„Зенит“ с Клаудиньо и без него — две разные команды»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о предстоящем матче 8-го тура РПЛ против «Зенита».

«Спартак» подходит к матчу с «Зенитом» в оптимальном состоянии — причём эмоционально, психологически и физически. У «Спартака» появилась игра, мы видим рисунок игры, играют красиво и результативно. В матче не сыграет Клаудиньо и «Зенит» с ним и без него — две разные команды: бразилец играет определяющую роль впереди, все атаки ведутся через него. Это точно минус для «Зенита». «Спартаку», надо выйти с настроем на игру, но в то же время не перегореть. Если настрой команды будет чересчур, то «красно-белые» просто перегорят и сыграют неудачно. Есть такое чувство, что «Спартак» победит «Зенит».