«Горячее лето 22-го». Рекордное трансферное окно в Англии

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вчера, 08:59

Премьер-Лига «порвала» трансферный рынок минувшим летом.

Оценка экспертов

Английская Премьер-Лига не перестает удивлять. Закрывшееся летнее трансферное окно стало по нескольким параметрам рекордным. И грешно было бы не разобрать эти рекорды, тенденции, а также противоречия. Существенная часть рекордов была установлена в последний день трансферного окна, который традиционно получился особенно горячим. Чего стоит покупка «Манчестер Юнайтед» Антони за 82 миллиона фунтов стерлингов.

Во многом именно эта сделка помогла установить новый рекорд расходов Премьер-Лиги, которые почти достигли 1,9 миллиарда фунтов. Предыдущий летний рекорд был установлен в 2017 году и составлял 1,4 миллиарда. Девять из двадцати клубов английской элиты потратили более 100 миллионов фунтов. Можно смело говорить, что в Англии забыли о ковидном кризисе.

Клубы АПЛ потратили на покупки больше, чем испанская Ла Лига, итальянская Серия А и немецкая Бундеслига вместе взятые. «Челси» потратил за одно окно больше, чем любой другой клуб в истории Премьер-Лиги. «Манчестер Юнайтед» побил собственный рекорд летних расходов. «Ноттингем Форест» подписал за одно трансферное окно больше игроков, чем любой другой британский клуб за всю историю. Это вкратце о тех достижениях, которыми уже отметился 2022-й.

Совокупные расходы двадцати клубов за трансферное окно, которое было открыто с 10 июня по 1 сентября, оказались на 67 процентов выше, чем за прошлое лето (1,1 миллиарда фунтов). По данным финансовой компании Deloitte, уже за сезон-2022/23 потрачено совокупно больше, чем за любой другой сезон, включающий два трансферных окна. Предыдущих «двухоконный» рекорд был установлен в сезоне-2017/18 — это 1,86 миллиарда фунтов. Сейчас только за лето – уже больше. А впереди январское окно.

Не сбавляем обороты и продолжаем рассыпать цифры. Валовые расходы во всех европейских лигах «первой пятерки» (Англия, Испания, Германия, Италия, Франция) выросли на 52 процента – до 3,88 миллиарда фунтов. На клубы Премьер-Лиги пришлось 49 процентов этих расходов, что составляет самую высокую долю с лета 2008 года и почти в три раза больше, чем у второй лиги по тратам – Серии А (646 миллионов фунтов).

Клубы Премьер-Лиги подписали в общей сложности 169 игроков, хотя в 2021 году было 148 новичков, а летом 2020-го – 132. Расходы клубов Чемпионшипа выросли более чем в два раза по сравнению с прошлым летом и составили 86 миллионов фунтов, но еще далеки от докризисного уровня: в среднем за 2017-2019 годы это было 169,4 миллиона фунтов.

Каким был последний день?

Заключительный день трансферного окна всегда получается особенно напряженным и насыщенным. 14 из 20 клубов Премьер-Лиги подписали хотя бы одного новичка в последний день. И вот самые заметные приобретения последнего дня.

«Манчестер Сити» укрепил свою защиту, подписав пятилетний контракт с игроком сборной Швейцарии МануэлемАканджи из дортмундской «Боруссии». «Манчестер Юнайтед» не только подписал уже упомянутого Антони, но и арендовал на сезон вратаря «Ньюкасла» Мартина Дубравку.

«Эвертон» подписал пару полузащитников. Игрок сборной Сенегала Идрисса Гуйе вернулся на «Гудисон Парк» из ПСЖ , а Джеймс Гарнер перешел из «Манчестер Юнайтед». «Ливерпуль» тоже укрепил полузащиту, подписав бразильца Артура Мело из «Ювентуса» на правах аренды на сезон. «Лестер» подписал пятилетнее соглашение с бельгийским защитником «Реймса» ВутомФаесом. Он должен заменить Уэсли Фофана, который ушел в «Челси» примерно за 70 миллионов фунтов.

«Ноттингем Форест», продолжая сумасшедшую кампанию, подписал в последний день трех игроков. Последним новичком стал защитник «Ренна» Лоик Баде. Общее количество приобретений клуба достигло 21. У «Фулхэма» тоже был напряженный последний день трансферного окна. Суета касалась четырех игроков, включая бывшего вингера «Челси» и «Арсенала» Виллиана.

«Челси» в завершении громко заявил о подписании Обамеянга из «Барселоны» на два года и об аренде Закарии из «Ювентуса» на год.

Самые значимые обновления

Безусловно, огромное внимание было привлечено к политике «Челси», который впервые за долгие годы сменил менеджмент клуба. Новое руководство не сразу пришло к большим тратам. Но постепенно входило во вкус. И вот уже за одно трансферное окно «Челси» потратил больше денег, чем любой другой клуб в истории Премьер-Лиги. Более 250 миллионов фунтов было потрачено на Стерлинга, Кукурелью, Кулибали, Обамеянга. Причем это не только рекорд Премьер-Лиги, но и второй по величине объем трат за летнее окно после «Реала» (292 миллиона фунтов) в 2019 году.

«Манчестер Юнайтед» в то же время побил собственный рекорд расходов и занял второе место в списке трат Премьер-Лиги. Летом « МЮ » подписал Каземиро, Эриксена, Мартинеса, Антони. Общие расходы составили около 214 миллионов фунтов.

Это лето также прошло под знаком крупных подписаний форвардов. В центре внимания были покупки «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», которые подписали Холанда и Нуньеса соответственно. Но еще была покупка Обамеянга «Челси», Жезуса – «Арсеналом». А «Вест Хэм» подписал Скамакку, «Ньюкасл» — Исака. Две последние сделки стали рекордными для этих клубов.

Купили новую команду

«Ноттингем Форест» вернулся в Премьер-Лигу впервые с 1999 года. Судя по всему, он очень хочет остаться в элите. Клуб Стивена Купера вложился по-крупному, потратив 145 миллионов фунтов, за которые купил 21 футболиста – фактически новый состав. И это – новый британский рекорд по числу новобранцев за сезон.

Предыдущий английский рекорд установил «Кристал Пэлас» в 2013 году, подписав 17 новичков. Общебританский рекорд принадлежал ранее «Ливингстону» и «Данди Юнайтед», которые подписали по 19 игроков в 2001 и 2000 году соответственно.

Кстати, «Ноттингем Форест» мог подписать и 22 новичков, но в последний момент сделка по Миши Батшуайи из «Челси» сорвалась.

Остались ни с чем

На фоне такого трансферного безумия обязательно должны были проявиться проблемные клубы, которые не готовы поддерживать гонку затрат. Их определить легко: тренеры напрямую жаловались на трансферную пассивность боссов. Уже уволенный из «Борнмута» Скотт Паркер выражал сожаление по поводу отсутствия трансферной активности клуба.

«Лестер» тоже провел лето спокойно. Он подписал всего двух новичков и позволил уйти ряду признанных звезд, включая вратаря Шмейхеля и защитника Фофана. «Лисы» стартовали в чемпионате очень плохо и выглядят так, словно саботируют тренера или руководство клуба. Тренер Брендан Роджерс не скрывал своего разочарования: