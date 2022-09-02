Обамеянг сбежал от грабителей, Дракслер – в «Бенфике». Говорим о последнем дне трансферного окна

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вчера, 18:10

Клубы решили подсуетиться



Летнее трансферное окно в топ-лигах Европы – всё! В последний день концентрация инсайдов и официальных объявлений была запредельная. Наиболее обидный факт – «Челси» так и не решил проблему с переводом отступных за Захаряна, Арсен остается в «Динамо». В остальном есть неожиданные переходы.

Вратарь Мартин Дубравка – из «Ньюкасла» в МЮ

Непонятное приобретение. Зачем портить отношения с выпускником академии Дином Хендерсоном, отдавать его в аренду, чтобы потом тратить деньги на аренду еще одного голкипера? Решение дать англичанину место в воротах и периодически выпускать Де Хеа далось бы тяжело, но было бы более эффективным.

Тем более, судя по словам Мартина, он претендует на место в старте:



«Играть – вот моя цель… Это одна из причин почему я приехал в „Манчестер Юнайтед“. Я чувствую, что могу быть частью этого клуба. Я хочу стать лучшим вратарем, у меня есть отличная возможность сделать это».



Единственный плюс – Давиду на дистанции и правда нужен опытный сменщик. Но по КПД трат на рынке игроков манкунианцы по-прежнему одни из худших.

Юлиан Дракслер сменил ПСЖ на «Бенфику»

Лучшие годы немецкого полузащитника в стане парижан прошли. В июле боссы хотели продать 11 футболистов, и Юлиан был одним из них. Сообщалось, что на хавбека претендует «Ньюкасл», дальше слухов дело не зашло. Позднее появился вариант с переводом в резервную команду, а играть в пятом дивизионе чемпионатов Франции для финалиста ЛЧ – просто кошмар.



Аренду в «Бенфику» не стоит воспринимать в негативном ключе. В ПСЖ Дракслер почти не играл и был этим недоволен, в Португалии немцу точно будут давать больше времени на поле, навыков он не растерял. К тому же не придется прощаться с Лигой чемпионов – «орлы» проделали путь из квалификации, выбили киевское «Динамо». К тому же не факт, что парижане продвинутся дальше в еврокубках, чем «Бенфика» — статус кубковых неудачников никуда не делся.

Пьер-Эмерик Обамеянг – в «Челси»

«Барселона» еще зимой покупала габонца у «Арсенала», чтобы тот стал новым лидером атаки. Футболист согласился на понижение зарплаты, взялся забивать, но, вместо признания, получил трансфер в «Челси».



Лондонцы уж точно не уступают в уровне каталонцам, но речь о нравственной составляющей. Боссы блауграны хотят избавиться от долгов, просят поступиться в финансах своих лидеров – и подписывают Левандовского, который претендует на «Золотой мяч» и стоит соответственно. Приобретая поляка, готовы дать ему место в старте. Далее тут же продают Обамеянга.

На это наслаивается неприятный инцидент с ограблением дома нападающего (из сейфа были похищены драгоценности), подробности которого в соцсетях раскрыл сам футболист:



«Спасибо, ребята, за поддержку. В воскресенье несколько жестоких трусов ворвались в наш дом и угрожали моей семье и моим детям, просто чтобы украсть некоторые вещи. Они повредили мне челюсть, но я быстро восстановлюсь».



Между тем габонец не критикует решение «Барсы», а радуется трансферу в «Челси». С реалиями АПЛ нападающий знаком. Единственный пугающий фактор – с переходом в стан синих свою игру теряют форварды любого статуса и калибра. Есть риск, что Обамеянг повторит судьбу Лукаку.

Артур объявился в «Ливерпуле»

Бразилец пришел в «Барселону» параллельно с переходом Винисиуса в «Реал». Только вот последний стал лидером сливочных, а первый в блаугране так и не прижился.



«Ювентус» тоже решил избавиться от хавбека. По всей видимости, он не отвечает требованиям Массимилиано Аллегри – для менеджера важно, чтобы полузащита могла регулировать темп игры и задавать креатив в атаке, направлять ее.

Вместе с тем «Ливерпуль» специализируется на полузащитниках-рабочих лошадках. В стане мерсисайдецев направлять Артура будут Джеймс Милнер, Джордан Хендерсон, Фабиньо.



Сам футболист от аренды в восторге:



«Я очень, очень счастлив быть здесь в этой великолепной форме с этим знаменитым логотипом, который так много значит в мировом футболе, это мечта. Мы много говорили, и наши идеи и видения совпадают, поэтому я уверен, что это правильный выбор. Я очень мотивирован, чтобы продолжать воплощать в жизнь свою мечту на поле и выкладываться по полной в футболке „Ливерпуля“.

Дэниел Джеймс – из „Лидса“ в „Фулхэм“

Вингер оказался не нужен „Лидсу“, хотя в „Манчестер Юнайтед“ был довольно результативен. Джесси Марш в новом сезоне довольно редко задействовал Дэниела, а в последний день трансферного окна боссы клуба согласились отдать игрока в „Фулхэм“ на правах аренды.

„Дачники“ — тоже неплохой вариант продолжения карьеры. Команда вышла из Чемпионшипа, но бодается с „Ливерпулем“ и отнимает очки у „Вулверхэмптона“. Главный тренер – Марку Силва – ставит более содержательный футбол, чем Марш в „Лидсе“. „Фулхэм“ меньше играет с мячом, выстраивает план на матч, ориентируясь на оппонента. Так белые навязали прессинг мерсисайдцам и „Арсеналу“.



Джеймс в „Фулхэме“ точно не будет лишним, но надо подстраиваться под тактику в атаке, главный завершитель здесь – Александар Митрович

Карлос Солер – еще один игрок атаки в ПСЖ