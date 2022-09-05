«Вулверхэмптон» может подписать Диего Косту

«Вулверхэмптон» может подписать нападающего Диего Косту.
Испанский форвард должен на этой неделе прибыть на просмотр в английский клуб.
Планируется, что он заменит новичка Сашу Каладжича, который получил повреждение крестообразной связки колена в дебютном матче за «Вулверхэмптон».
На данный момент Коста – свободный агент, он не играл с 12 декабря 2021 года.
В 33 года, почти год без игровой практики...
Ну такое..
Лучше бы в академии порылись..
В 33 года, почти год без игровой практики...
Ну такое..
Лучше бы в академии порылись..