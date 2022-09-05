«Вулверхэмптон» может подписать Диего Косту

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сегодня, 11:40

«Вулверхэмптон» может подписать нападающего .

Испанский форвард должен на этой неделе прибыть на просмотр в английский клуб.

Планируется, что он заменит новичка Сашу Каладжича, который получил повреждение крестообразной связки колена в дебютном матче за «Вулверхэмптон».

На данный момент Коста – свободный агент, он не играл с 12 декабря 2021 года.