Газизов: «Цель на сезон? Сохранить „Уфу“»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о ближайших целях клуба.

Трансферная кампания «Уфы» еще не завершена, попробуем что-то ещё. Хотелось бы лучше, но за неимением определенных возможностей работаем вот так. Удовлетворён ли трансферами на выход, дали ли «Уфе» достаточно средств для продолжения выступлений? Мы только этим занимаемся, получается, в течение последних трёх лет. Пополняем бюджет и за счёт этого дальше живём. Делать нечего. Но не сказать, что я удовлетворен, потому что результаты команды неудовлетворительные. Вкупе надо дорабатывать ещё.

Планируется ли усиление до конца трансферного окна? Планируем, к концу дедлайна попробуем ещё что-то сделать. Цель на сезон? Сохранить «Уфу». О выходе в Премьер-Лигу не идёт и речи.