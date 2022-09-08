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Газизов: «Цель на сезон? Сохранить „Уфу“»

вчера, 14:53

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о ближайших целях клуба.

Трансферная кампания «Уфы» еще не завершена, попробуем что-то ещё. Хотелось бы лучше, но за неимением определенных возможностей работаем вот так. Удовлетворён ли трансферами на выход, дали ли «Уфе» достаточно средств для продолжения выступлений? Мы только этим занимаемся, получается, в течение последних трёх лет. Пополняем бюджет и за счёт этого дальше живём. Делать нечего. Но не сказать, что я удовлетворен, потому что результаты команды неудовлетворительные. Вкупе надо дорабатывать ещё.

Планируется ли усиление до конца трансферного окна? Планируем, к концу дедлайна попробуем ещё что-то сделать. Цель на сезон? Сохранить «Уфу». О выходе в Премьер-Лигу не идёт и речи.

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Все комментарии
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 23:50
Так сохрани, уйди с неё
pomor45
pomor45
вчера в 19:46
На счёт сохранить лучше к Господу, чем к Газизову
Сварожич
Сварожич
вчера в 18:39
Сложно будет это сделать...
Gahi
Gahi
вчера в 18:03
Главная задача Генерального директора любого клуба это чтобы не допустить такого состояния в котором оказалась команда "Уфа". Руководитель занимая такую должность, должен наперёд просчитывать ситуацию, которая может возникнуть в клубе особенно финансовую и быть готовым её исправить в лучшую сторону. Но видимо самого Шамиля Газизова больше интересовало его благополучие чем финансовое состояние "Уфы". Уже второй год Газизов судится с клубом "Спартак" предъявляет разного рода иски. Главное Газизов считает, что "Спартак" должен ему ещё около 299 млн рублей — в качестве взыскания задолженности по выходному пособию, процентов и компенсации морального вреда. Гендиректор "Уфы" указывает, что ему был выплачен только первый платёж в размере 99,8 млн. Это сколько нужно было потратить времени и сил, чтобы работать на себя и довести клуб "Уфы" за этот период до такого плачевного состояния. И будет очень жаль если из-за таких (генеральных директоров) клуб "Уфа" потеряет свой статус.
протон
протон
вчера в 17:52
Как говорил Станиславский - Не верю. Откровенно говоря, "Уфа" как футбольный клуб, никак не может состояться уже много лет. Пока руководство республики не возьмётся за команду, не даст пинка этим, якобы, бизнесменам и не заставит их содержать команду, "Уфе" уготовано место в самой низкой лиге.
Мне кажется, что в самой республике, вообще нет интереса к футболу.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:15
Прямо сказал, что этот сезон будут доги катать
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:20
В прошлом сезоне Газизов шантажировал РПЛ, типа если вылетят, но Уфы не будет.
Сейчас будет ФНЛ шантажировать.
Меня лично не радует когда клубы исчезают, но может лучше "пристрелить загнанную лошадь", что бы не мучилась?
И по средствам играть во второй лиге или в любителях.
Практика показывает, что если есть проблемы, то они только будут усугубляться.
Недавний пример Анжи, пошиковали немного, а потом с протянутой рукой ходили, даже на дорогу денег не было.
Такой футбол из-за жалости никому не нужен.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:13
А я думал главная цель Газизова заполучить спартак.
memphis
memphis
вчера в 16:03
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 15:57
    Клуб не нужен ни Уфе ни РПЛ
    Бoрат
    Бoрат
    вчера в 15:42
    Не знаю...
    Если к команде действительно есть интерес среди жителей региона , то и спонсор найдётся и поддержка будет
    А если людям в первую очередь интересен Салават Юлаев, а на футбол ходят две калеки, три чумы - то может и не нужна такая команда, тем более в РПЛ
    dok66
    dok66
    вчера в 15:20
    Цель будет выполнена . Команда останется . Вопрос - где ?
    Иван Стаканов
    Иван Стаканов
    вчера в 15:10
    Уфа каждое окно продает футболистов. Суммы не космос конечно, но от 5 до 7 млн выручать получалось. Потом брали свободных, либо за копеечку. И так и жили..
    А теперь почему то денег нет...вообще...
    Странно
    Andrei Galash
    Andrei Galash
    вчера в 15:05
    Такая цель у очень многих команд.
    Гость
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