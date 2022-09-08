Газизов: «Цель на сезон? Сохранить „Уфу“»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о ближайших целях клуба.
Трансферная кампания «Уфы» еще не завершена, попробуем что-то ещё. Хотелось бы лучше, но за неимением определенных возможностей работаем вот так. Удовлетворён ли трансферами на выход, дали ли «Уфе» достаточно средств для продолжения выступлений? Мы только этим занимаемся, получается, в течение последних трёх лет. Пополняем бюджет и за счёт этого дальше живём. Делать нечего. Но не сказать, что я удовлетворен, потому что результаты команды неудовлетворительные. Вкупе надо дорабатывать ещё.
Планируется ли усиление до конца трансферного окна? Планируем, к концу дедлайна попробуем ещё что-то сделать. Цель на сезон? Сохранить «Уфу». О выходе в Премьер-Лигу не идёт и речи.
Сейчас будет ФНЛ шантажировать.
Меня лично не радует когда клубы исчезают, но может лучше "пристрелить загнанную лошадь", что бы не мучилась?
И по средствам играть во второй лиге или в любителях.
Практика показывает, что если есть проблемы, то они только будут усугубляться.
Недавний пример Анжи, пошиковали немного, а потом с протянутой рукой ходили, даже на дорогу денег не было.
Такой футбол из-за жалости никому не нужен.
Сейчас будет ФНЛ шантажировать.
Меня лично не радует когда клубы исчезают, но может лучше "пристрелить загнанную лошадь", что бы не мучилась?
И по средствам играть во второй лиге или в любителях.
Практика показывает, что если есть проблемы, то они только будут усугубляться.
Недавний пример Анжи, пошиковали немного, а потом с протянутой рукой ходили, даже на дорогу денег не было.
Такой футбол из-за жалости никому не нужен.