Колосков: «Для российского футбола будет большим ударом пропуск Евро-2024»

Почетный президент Российского футбольного союза ( РФС ) Вячеслав Колосков полагает, что Россия должна побороться за право на участие в отборе к чемпионату Европы 2024 года.

Вопрос, конечно, не ко мне, а к Александру Дюкову (президенту РФС ) и Максиму Митрофанову (и. о. генерального секретаря РФС ), которые занимаются этой проблемой, находятся в контакте с руководством УЕФА и с коллегами из других национальных федераций. Нужно надеяться на то, что нас допустят. В самом начале, когда УЕФА и ФИФА ввели санкции, не было юридических оснований, было чисто политическое решение. Шансы есть, но за них РФС нужно бороться.

Конечно, для российского футбола будет большим ударом пропуск чемпионата Европы 2024 года, тогда будем лишены еще на два года участия в крупнейших международных соревнованиях. Это, конечно, скажется на российском футболе, имею в виду — скажется на стимуле российских спортсменов, ведь один из стимулов — участие в международных соревнованиях. Поэтому без стимула тяжело всего себя отдавать тренировкам, конечно, будет сказываться на уровне подготовки спортсменов, что бы там ни говорили, что отсутствие нашего участия придает новые импульсы для развития, это так — на уровне детского и любительского футбола. На профессиональном уровне это определенный тормоз.