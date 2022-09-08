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Колосков: «Для российского футбола будет большим ударом пропуск Евро-2024»

сегодня, 13:58

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков полагает, что Россия должна побороться за право на участие в отборе к чемпионату Европы 2024 года.

Вопрос, конечно, не ко мне, а к Александру Дюкову (президенту РФС) и Максиму Митрофанову (и. о. генерального секретаря РФС), которые занимаются этой проблемой, находятся в контакте с руководством УЕФА и с коллегами из других национальных федераций. Нужно надеяться на то, что нас допустят. В самом начале, когда УЕФА и ФИФА ввели санкции, не было юридических оснований, было чисто политическое решение. Шансы есть, но за них РФС нужно бороться.

Конечно, для российского футбола будет большим ударом пропуск чемпионата Европы 2024 года, тогда будем лишены еще на два года участия в крупнейших международных соревнованиях. Это, конечно, скажется на российском футболе, имею в виду — скажется на стимуле российских спортсменов, ведь один из стимулов — участие в международных соревнованиях. Поэтому без стимула тяжело всего себя отдавать тренировкам, конечно, будет сказываться на уровне подготовки спортсменов, что бы там ни говорили, что отсутствие нашего участия придает новые импульсы для развития, это так — на уровне детского и любительского футбола. На профессиональном уровне это определенный тормоз.

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 14:48
"... без стимула тяжело всего себя отдавать тренировкам". Не припомню, чтобы вызов в сборную сильно стимулировал кого-то из игроков лучше себя проявить.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 14:48
Прочитают интервью и потирают руки англосаксы, и их кореша. Так их, так! Дави больше! Скажут.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 14:29
Что-то не вяжется наша беготня вшестером за Бейлом при Слуцком, пофигизм при Усах Позора, с какими-то стимулами.

Единственное положительное, что мы увидели за последние 14 лет с 2008, когда ещё играло наше топовое поколение, это в 2018 наша отчаянная оборона от испанцев, а в остальном громкие разговоры о стимулах просто порожняк.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:17
А зачем это озвучивать?
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:05
Переживем!Почетный не паникуй!
Гость
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