Масалитин оценил вызов Чалова в сборную

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о вызове нападающего «армейцев» Федора Чалова на сентябрьский сбор национальной команды.
На сегодняшний момент Чалов показывает достойную игру, и Карпин ответил ему вызовом в сборную. Теперь он посмотрит, впишется ли Фёдор в его схему.
На этом отрезке Чалов показывает хорошую и стабильную игру, но он может играть лучше. Пока что в ЦСКА он не достиг своего пика, у него ещё есть резерв. Надо посмотреть, как он впишется в игру сборной.
Пусть себе играют. Кому, кроме РФС, они нужны...
Пусть себе играют. Кому, кроме РФС, они нужны...