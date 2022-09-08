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Масалитин оценил вызов Чалова в сборную

сегодня, 12:55

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о вызове нападающего «армейцев» Федора Чалова на сентябрьский сбор национальной команды.

На сегодняшний момент Чалов показывает достойную игру, и Карпин ответил ему вызовом в сборную. Теперь он посмотрит, впишется ли Фёдор в его схему.

На этом отрезке Чалов показывает хорошую и стабильную игру, но он может играть лучше. Пока что в ЦСКА он не достиг своего пика, у него ещё есть резерв. Надо посмотреть, как он впишется в игру сборной.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 13:51, ред.
На мой взгляд, пора вообще прекратить разговоры и споры по поводу кандидатов в сборную. А тем более говорить о том, достойны они или нет выступать за неё. Вызвали и вызвали. Опубликован список и даже не заглядывать в него. Ломать голову над этим - себя не уважать.
Пусть себе играют. Кому, кроме РФС, они нужны...
SHMEL
SHMEL
сегодня в 13:46
По мне так из ЦСКА не вообще не нужно было никого в сборную вызывать, толку от этой сборной сейчас никакого, а поломаться можно. Лучше бы с командой тренировались, отрабатывали тренерские заготовки.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 13:34
Это от безысходности
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:16
Реализация у Феди хромает.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:02
Посмотрим сколько он киргизам забьёт!
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