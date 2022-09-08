Масалитин оценил вызов Чалова в сборную

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о вызове нападающего «армейцев» на сентябрьский сбор национальной команды.

На сегодняшний момент Чалов показывает достойную игру, и Карпин ответил ему вызовом в сборную. Теперь он посмотрит, впишется ли Фёдор в его схему.