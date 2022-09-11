Тихонов: «„Спартаку“ оступаться второй раз нельзя»

Бывший футболист «Спартака» оценил расклад сил в матче «Ростова» против «красно-белых» в рамках 9-го тура РПЛ .

Болельщики с нетерпением ждут этот матч. Думаю, что ростовский стадион будет заполнен. «Спартак» приезжает в Ростов, в гости к Валерию Карпину, и это серьезная вывеска. Ростовчане показывают хороший футбол, они много забивают со стандартом и уверенно контролируют мяч.

От «Спартака» хотелось бы увидеть реакцию на заслуженное поражение от «Зенита». Посмотрим, что сделает Абаскаль, потому что терять очки «красно-белым» очень опасно. Но «Ростов» играет дома, у соперников по шестнадцать очков, и здесь будет отчаянная борьба. Любая команда, которая выиграет, продолжит погоню за лидерами, так что будет очень интересно, кто окажется сильнее.

Я думаю, что будет много борьбы и агрессии, потому что Валерий Карпин серьезно настроит свою команду, а «Спартаку» оступаться второй раз нельзя. Полагаю, что могут выиграть и те, и другие, и очень сложно прогнозировать, кто именно.