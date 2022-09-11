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Тихонов: «„Спартаку“ оступаться второй раз нельзя»

сегодня, 00:20
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак19:45 Не начался

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов оценил расклад сил в матче «Ростова» против «красно-белых» в рамках 9-го тура РПЛ.

Болельщики с нетерпением ждут этот матч. Думаю, что ростовский стадион будет заполнен. «Спартак» приезжает в Ростов, в гости к Валерию Карпину, и это серьезная вывеска. Ростовчане показывают хороший футбол, они много забивают со стандартом и уверенно контролируют мяч.

От «Спартака» хотелось бы увидеть реакцию на заслуженное поражение от «Зенита». Посмотрим, что сделает Абаскаль, потому что терять очки «красно-белым» очень опасно. Но «Ростов» играет дома, у соперников по шестнадцать очков, и здесь будет отчаянная борьба. Любая команда, которая выиграет, продолжит погоню за лидерами, так что будет очень интересно, кто окажется сильнее.

Я думаю, что будет много борьбы и агрессии, потому что Валерий Карпин серьезно настроит свою команду, а «Спартаку» оступаться второй раз нельзя. Полагаю, что могут выиграть и те, и другие, и очень сложно прогнозировать, кто именно.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 01:11
Хотелось бы без излишней жесткости и без травм. Спартак очень многих ключевых игроков уже потерял из-за травм. Без ведущих игроков уже тяжело бороться с лидерами, дальше будет труднее
oFANATo
oFANATo
сегодня в 00:33
Ничья нас устроит.....
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 00:30
А придется.
Гость
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