Кампуш из ПСЖ может уйти в «Челси»

1662911090

сегодня, 18:44

Спортивный директор ПСЖ Луиш Кампуш может перейти в «Челси».

Совладелец «синих» Тодд Боэли уже общался с менеджером. Руководство английского клуба недовольно текущим составом команды, а также игрой, которую этот коллектив демонстрирует. Во время зимнего трансферного окна «Челси» вновь хочет активно заняться усилением состава. Во время летнего трансферного окна лондонцы потратили 261 миллион евро. Новый главный тренер команды Грэм Поттер также считает, что фигура спортивного директора является одной из ключевых в клубе.