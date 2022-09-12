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Гурцкая — о Бальде: «У него не было других вариантов»

сегодня, 09:42

Футбольный агент Тимур Гурцкая отреагировал на переход Кейта Бальде в московский «Спартак».

Мне непонятен трансфер Бальде в «Спартак». Николсон не ушёл. Где для Кейта найдётся место? Возможно, травма Зиньковского в этом плане поможет. Мы не знаем, готовился ли Бальде вообще на предсезонке. Чисто внешне выглядит тяжеловато.

Я помню его по «Лацио», но версию Бальде из «Кальяри» я бы не взял даже на нулевую зарплату, там он был ужасен. Я не представляю, какая метаморфоза может произойти с человеком, когда он со стоимости в 30 млн евро падает до свободного агента. Бальде же реально был звездой в «Лацио» и «Монако». Сейчас он свободный и готов приехать в Россию, а это значит, что у него вообще вариантов не было. Поэтому у меня вопрос: надо ли ему что-то, кроме денег? Да и вообще ― «Спартаку» нужен опорник, а они берут нападающего. Это вредительство.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:28
Пока что он никакой
sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:54
Думаю он прав
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:53
И сказал Тимур Гурцкая : Бальда вовсе не большая.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:47
Варианты всегд можно найти!
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