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Хесус Медина сравнил МЛС и Российскую Премьер-Лигу

сегодня, 11:34

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина сравнил игру в МЛС и Российской Премьер-Лиге.

Мне сложно сравнивать, потому что это разные лиги. Возможно, MLS смотрится быстрее и сильнее по физике.

В МЛС Медина выступал за «Нью-Йорк Сити».

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 12:35
Может с середины ноября, а не до середины ноября?
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:21
Посмотрим,что будет с твоими качествами поздней осенью и ранней весной.Тебе ещё повезло в этом году,что до середины ноября играть не будете.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:51
Да и в МLS хватает дырявых команд . Не всё так радужно и там . Очень много игроков кому за 30 из Европы и Южной Америки. Так что матч на матч не приходится даже у лидеров, которые в лёгкую могут проиграть и аутсайдерам , тот же Нью - Йорк Сити и т.д. МLS живёт своей жизнью и довольно молодая лига по сравнению с РПЛ. И там не совсем всё гладко. Как и по стадионам , так и по игре . Ну вот как-то так.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 11:47
Что то не всё понятно, что Лучше...?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 11:42
Это в точку, только не про МЛС, а про все лиги. Для Головина и Миранчука именно это и было самой большой проблемой при переезде в Европу, как мы видели.

Я уж не говорю про дрыщей типа Ерохина, не могу его даже представить в Европе.
Гость
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