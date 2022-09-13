Хесус Медина сравнил МЛС и Российскую Премьер-Лигу

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина сравнил игру в МЛС и Российской Премьер-Лиге.
Мне сложно сравнивать, потому что это разные лиги. Возможно, MLS смотрится быстрее и сильнее по физике.
В МЛС Медина выступал за «Нью-Йорк Сити».
Полузащитник ЦСКА Хесус Медина сравнил игру в МЛС и Российской Премьер-Лиге.
Мне сложно сравнивать, потому что это разные лиги. Возможно, MLS смотрится быстрее и сильнее по физике.
В МЛС Медина выступал за «Нью-Йорк Сити».
Я уж не говорю про дрыщей типа Ерохина, не могу его даже представить в Европе.
Я уж не говорю про дрыщей типа Ерохина, не могу его даже представить в Европе.