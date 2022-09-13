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Урунов не считает «Урал» претендентом на вылет в этом сезоне

сегодня, 11:01

Новичок «Урала» Остон Урунов не считает, что команда из Екатеринбурга вылетит из РПЛ по итогам этого сезона.

«Урал» — один из претендентов на вылет в этом сезоне? Абсолютно не согласен. Немного не повезло с календарем — с самого начала чемпионата пришлось играть с лидерами — «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Краснодар», «Динамо»... К тому же, сейчас тренер формирует новую команду. Но даже в тех матчах «Урал», несмотря на поражения, смотрелся достойно, пытался играть в свой футбол. Сейчас здесь формируется новая команда, для того, чтобы тренер смог донести свою философию и, соответственно, чтобы пришел результат, нам всем требуется немного времени.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:59
С Торпедо и Оренбургом они еще поборются... Всё.
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 11:51
На счет того, что не повезло с календарем, можно поспорить. Да, были команды из группы претендентов на медали, но были и Оренбург, Факел, ПНН. И только с Торпедо удалось победить. А дальше будут Ахмат, Локомотив, Химки, Ростов, Крылья, Сочи - разве с кем-то из них будет легко?
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:20
Я тоже так считаю."Урал"-железный претендент на вылет. Но прямых конкурентов у него ещё пару штук есть.
w8qvs5gfrjzs
w8qvs5gfrjzs
сегодня в 11:04
достойный ответ, посмотрим...
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