Урунов не считает «Урал» претендентом на вылет в этом сезоне

Новичок «Урала» не считает, что команда из Екатеринбурга вылетит из РПЛ по итогам этого сезона.

«Урал» — один из претендентов на вылет в этом сезоне? Абсолютно не согласен. Немного не повезло с календарем — с самого начала чемпионата пришлось играть с лидерами — «Зенит», ЦСКА , «Спартак», «Краснодар», «Динамо»... К тому же, сейчас тренер формирует новую команду. Но даже в тех матчах «Урал», несмотря на поражения, смотрелся достойно, пытался играть в свой футбол. Сейчас здесь формируется новая команда, для того, чтобы тренер смог донести свою философию и, соответственно, чтобы пришел результат, нам всем требуется немного времени.