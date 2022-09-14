Анри считает, что Сане может достичь уровня Рибери и Роббена

Бывший футболист «Арсенала» и «Барселоны» высказался о нападающем мюнхенской «Баварии» .

Сможет ли Сане достичь уровня Рибери и Роббена? Да. Рибери был убийцей на поле. Роббен пытался создать вам как можно больше проблем. Иногда Сане играл ради забавы, чтобы насмехаться над защитниками. Сейчас это не так.

Он уже не тот молодой парень, который был в «Манчестер Сити». Я думаю, он что-то понял, но ему нужно продолжать в том же духе. Ему нужно научиться быть «убийцей на поле», и он делает это прямо сейчас.