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Анри считает, что Сане может достичь уровня Рибери и Роббена

сегодня, 15:13

Бывший футболист «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри высказался о нападающем мюнхенской «Баварии» Лерое Сане.

Сможет ли Сане достичь уровня Рибери и Роббена? Да. Рибери был убийцей на поле. Роббен пытался создать вам как можно больше проблем. Иногда Сане играл ради забавы, чтобы насмехаться над защитниками. Сейчас это не так.

Он уже не тот молодой парень, который был в «Манчестер Сити». Я думаю, он что-то понял, но ему нужно продолжать в том же духе. Ему нужно научиться быть «убийцей на поле», и он делает это прямо сейчас.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 15:35
Он уже давно достиг
salleeh
salleeh
сегодня в 15:31
У Сане много времени уходит на обработку мяча и принятия решений. После его потерь случаются опасные контратаки и прогресса не видно…
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