Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКотировки и букмекеры

Мелбет расширяет бонусную программу

сегодня, 14:24

Букмекерская компания Мелбет продолжает расширять бонусную программу после обновления сайта. Сегодня букмекер анонсировал запуск двух новых акций — бонус до 15000 на первый депозит и страховка ставки.

Акция «Бонус до 15000» рассчитана на новых игроков и уже хорошо известна постоянным клиентам. Для участия в Акции новым игрокам необходимо пройти регистрацию и идентификацию на сайте БК Мелбет, а также внести первый депозит на сумму не менее 1000 рублей. Бонус в размере 100% от первого депозита будет автоматически начислен на бонусный счет игрока.

Для действующих клиентов БК Мелбет запущена акция «Страховка ставки». Её участники получают возможность вернуть часть суммы пари до момента его окончательного расчета. Размер страховки рассчитывается автоматически, игроки получают уведомление в интерфейсе сайта или мобильного приложения.

Напомним, в сентябре БК Мелбет провела процесс масштабного обновления своих сервисов. Сайт и мобильное приложение получили новый адаптивный интерфейс. Запуск регулярных акций в БК Мелбет считают планомерным шагом в сторону улучшения клиентского сервиса компании. В ближайшее время букмекер анонсирует новые регулярные акции, а также эксклюзивные сезонные предложения, приуроченные к предстоящему Чемпионату Мира по футболу в Катаре и полномасштабную программу лояльности.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru
Бразилия — фаворит чемпионата мира 2022 года в Катаре
02 июня Фото
Букмекеры считают Францию и Бразилию фаворитами чемпионата мира 2022 года
28 марта
Букмекеры считают, что тен Хаг возглавит «Манчестер Юнайтед»
02 февраля
Букмекеры считают, что следующим клубом Роналду будет ПСЖ
20 января
«Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (28.12.2021)
26 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
Официально«Бетис» продлил контракт с Пеллегрини
21 декабря 2021
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 