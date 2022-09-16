Мелбет расширяет бонусную программу

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сегодня, 14:24

Букмекерская компания Мелбет продолжает расширять бонусную программу после обновления сайта. Сегодня букмекер анонсировал запуск двух новых акций — бонус до 15000 на первый депозит и страховка ставки.

Акция «Бонус до 15000» рассчитана на новых игроков и уже хорошо известна постоянным клиентам. Для участия в Акции новым игрокам необходимо пройти регистрацию и идентификацию на сайте БК Мелбет, а также внести первый депозит на сумму не менее 1000 рублей. Бонус в размере 100% от первого депозита будет автоматически начислен на бонусный счет игрока.

Для действующих клиентов БК Мелбет запущена акция «Страховка ставки». Её участники получают возможность вернуть часть суммы пари до момента его окончательного расчета. Размер страховки рассчитывается автоматически, игроки получают уведомление в интерфейсе сайта или мобильного приложения.

Напомним, в сентябре БК Мелбет провела процесс масштабного обновления своих сервисов. Сайт и мобильное приложение получили новый адаптивный интерфейс. Запуск регулярных акций в БК Мелбет считают планомерным шагом в сторону улучшения клиентского сервиса компании. В ближайшее время букмекер анонсирует новые регулярные акции, а также эксклюзивные сезонные предложения, приуроченные к предстоящему Чемпионату Мира по футболу в Катаре и полномасштабную программу лояльности.