Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига Европы 2022/2023

Черчесов рассказал, как «Ференцварошу» удалось обыграть «Монако»

сегодня, 15:25
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако0 : 1Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)ФеренцварошМатч завершен

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал победу над «Монако» (1:0) в матче группового этапа Лиги Европы.

В Монако я уже играл. Знал, что нас ждёт с точки зрения погоды. Анализировали игру соперника. Подготовиться было просто ― другое дело, что мы не знали, как наша подготовка сработает. Очевидно, что «Монако» считали фаворитом группы. Нам нужно было всё просчитать. Планировали заранее замены ― всё сработало. Но без определённой удачи, конечно, было не обойтись. Но ребята молодцы ― выполнили требования. Соперник нам что-то позволил, а мы им нет.

Было важно не дать «Монако» играть так, как они любят, потому что на них ходит мало фанатов. Когда мы играли с «Трабзонспором», наш болельщик был 12-м игроком, а у «Монако» такого нет, поэтому переломить неудачный для них матч им сложнее. Мы набрали шесть очков, но в розыгрыше ещё 12. Сделали полшага, всё идёт своим чередом.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Дешам высказался об участии Погба на чемпионате мира в Катаре
Сегодня, 18:30
Даниэль Алвес поделился мнением о лучшем футболисте мира
Сегодня, 17:54
Санчо: «Мы понимали, что обязаны обыграть „Шериф“»
Сегодня, 17:43
Хави: «Каждый празднует голы так, как удобно»
Сегодня, 17:29
Черчесов: «Кокорину нужно снова почувствовать вкус футбола»
Сегодня, 17:13
Неймар объяснил, почему Месси провёл блеклый первый сезон за ПСЖ
Сегодня, 14:10
Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 17:12
Рыжий котяра заметил и отметил, то, что подумал я). Понятно, что Саламыч представитель не титульной нации и это можно простить, но мысли конечно в разбег.
С победой Черчесова и Ко! Это важный и серьезный успех российского специалиста в Еврокубке.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:50
И поскромничал, и похвастался в одном флаконе...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:40
С победой усатого
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 15:35, ред.
Черчесов: "Я как закричал. А он как побежал. Потом как дал. Мяч куда-то полетел. От кого-то отскочил. В ворота залетел. Вратарь упал. Мяч выкинул. Я как закричал... Вот так и выиграли."
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 