«Челси» намерен пригласить спортивного директора «Зальцбурга»

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сегодня, 15:11

В ближайшее время в «Челси» появится новый спортивный директор.

Этот пост займет Кристоф Фройнд из клуба «Ред Булл Зальцбург». Помимо прочих, его кандидатуру одобряет главный тренер «синих» Грэм Поттер. Лондонский клуб согласовал сделку с функционером, а также с «быками», официально об этом объявят в ближайшее время. При Фройнде в «Зальцбург» приходили Эрлинг Холанд, Садио Мане и Дайотчанкуль Упамекано.

Известно, что совладельцу «Челси» Тодд Боэли нравится модель развития Red Bull.