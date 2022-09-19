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«Челси» намерен пригласить спортивного директора «Зальцбурга»

сегодня, 15:11

В ближайшее время в «Челси» появится новый спортивный директор.

Этот пост займет Кристоф Фройнд из клуба «Ред Булл Зальцбург». Помимо прочих, его кандидатуру одобряет главный тренер «синих» Грэм Поттер. Лондонский клуб согласовал сделку с функционером, а также с «быками», официально об этом объявят в ближайшее время. При Фройнде в «Зальцбург» приходили Эрлинг Холанд, Садио Мане и Дайотчанкуль Упамекано.

Известно, что совладельцу «Челси» Тодд Боэли нравится модель развития Red Bull.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:24
Своими силами уже не справляются.
EVERTON
EVERTON
сегодня в 16:05
Грядут перемены!
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 15:57
А модель Грановской не нравилась?
Бык без трезубца
Бык без трезубца
сегодня в 15:31
Хороший спортивный директор необходим любому клубу. Треть успеха зависит от него.
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
сегодня в 15:28
Дело не в спортивном директоре.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 15:25
Это не поможет
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:22
Значит ждём перемены!
Бoрат
Бoрат
сегодня в 15:22, ред.
Среди футбольных комментаторов есть персонажи, которые во время матча по какой то неизвестной мне причине некоторых футболистов называют по фамилии, а других по имени+фамилия
Хотелось бы послушать, как они произнесут имя Упамекано
Я его прочитал то с трудом

Дайотчанкуль
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:21
Большие деньги, пойдёт...
Гость
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