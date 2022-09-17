Бальде отстранили за допинг с чистой пробой, а в Москву едет новый Рианчо. «Спартак» не изменился

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вчера, 20:38

Первые испытания для новых владельцев клуба.

Пол Эшуорт – брат звезды АПЛ

Младший брат кандидата на пост спортивного директора «Спартака» — Дэн, является одним из идеологов нового английского футбола. Дэн Эшуорт работал директором по развитию в Футбольной Ассоциации Англии, сборные с ним ожили. Потом был классный отрезок в «Брайтоне» Поттера, куда Дэн устроил своего старшего брата Пола. Тот продержался недолго, числился видеоаналитиком. Затем младшего завербовал директором богатый «Ньюкасл», где у него большие перспективы.

Пол с братом к «сорокам» не пошел, теперь «Спартак» могут доверить человеку, который двадцать лет провел в Латвии, Казахстане и Нигерии. Даже в Россию заглядывал – работал в «Ростове» в 2005 году. Зачем новый Рианчо в Москве? Похоже, дело не только в Федуне и Салиховой… Когда Зарема выбрала скаута ПСЖ Каттани на пост спортивного директора или когда на важную должность совет директоров назначал спорных российских специалистов вроде Попова, то народ не удивлялся, уже привыкли к бардаку.

Но ведь безымянный пока «Лукойл» зашел в клуб, используя антитезис к манере Федуна: «Наведем порядок, будем работать, как технократы». В результате с трансферами вели себя странно, с назначением ключевых людей – от президента до спортивного директора, затянули. А теперь пытаются вернуть в Россию Пола Эшуорта. Он не ноунейм, а просто специалист средней руки, который давно жил в странах, где понимают русский язык. Классический путешественник от футбола, который любит хорошую зарплату.

Смущает, что Эшуорт более двадцати лет в разъездах, а задержался надолго лишь в «Сконто», где трудился главным тренером. Наставник из него скверный, пару лет назад в Казахстане окончательно переключился на работу менеджера – был исполнительным директором «Астаны», а затем впервые трудился в АПЛ . Но видеоаналитик — это не спортивный директор, Поттер не советовался с Полом, набирая состав. После «чаек» старшему Эшуорту никто в АПЛ работу не предложил.

Бальде влепили дисквалификацию

Кейта – атлет, подготовка у него великолепная, если учесть, что стероиды исключены. Бальде часто проверяли в Серии А, все пробы чистые, но его дисквалифицировали. Как такое возможно? Один раз тренер «Кальяри» закрыл команду в раздевалке после поражения от «Лацио» со счетом 1:5. Допинг-офицеры – народ высокомерный, поэтому после потери зрительного контакта с Бальде надзиратель отметил в протоколе нарушение. Итальянцы считали, что клуб заплатит штраф, ведь саму пробу взяли успешно, она чистая.

Ямайские шаманы не виноваты, уже хорошо. Теперь Шамар Николсон ближе к основе? Нет, ему надо присматривать за Мелешиным – глядишь, юный нападающий докажет наличие голевого чутья, тренер начнет ему доверять в РПЛ . Но зачем тогда был Бальде? Кейта может сыграть на фланге, может в центре. Соболев и Промес потеряли из-за травмы поддержку Мозеса, сенегалец с испанским паспортом мог набрать форму на тренировках, в ближайших матчах выручить «Спартак» голами.

Это глупейшая потеря футболиста. Юристы «Кальяри» после ухода игрока наплевали на рассмотрение дела о нарушении протокола. Когда-то Рио Фердинанд доигрался до дисквалификации на 8 месяцев и пропустил Евро-2004, поскольку поругался с допинг-офицером и отказался пройти тест. Бальде ничего такого не делал, но «Спартак» знал о нарушении. Говорят, игрок отказался сейчас от денег, а юристы москвичей разводят руками. Если подадут апелляцию в Италии, то пока ее рассмотрят – срок отстранения истечет.

Вопрос, стоило ли подписывать футболиста, если нависал риск дисквалификации? Но это «Спартак», здесь платили миллионы Педро Роше, а в резерв подписали за большие деньги итальянского вратаря, который сейчас чуть ли не в дворовой команде играет. Помогали «Роме» обойти правила ФИФА и не делиться деньгами с бывшим аргентинским клубом Понсе. Одним словом, печальная участь Бальде – в стиле галактики «Спартака». Вот так бывает, если трансферы делают без толкового спортивного директора.

Москва «испугала» одного из новичков

Генеральный директор «красно-белых» рассказал удивительную историю. Договорились с 32-летним испанцем Альваро Гонсалесом, бывшим центральным защитником «Вильярреала» и нового клуба Жиго – «Марселя». Мог достаться «красно-белым» как свободный агент. Договорились, семья игрока собирала вещи, а затем раздался взрыв авто в Москве, убивший Дарью Дугину. Альваро прочитал новости, якобы из-за этого отказался от переезда. Вы в это верите?

Скорее всего, в клубе Руди Гарсия – «Аль-Насре», испанцу предложили больше денег. Но «Спартак» проглотил потерю, а затем не выбил у греков еще одного испанца – плеймейкера из школы «Манчестер Сити». Приобретений не хватает. Миф о неком мудром «Лукойле», который последовательнее безалаберного Федуна, рушится на глазах? Забавно, что продажу клуба некоторые люди считали «Deus ex machina», «богом из машины», неожиданной удачной развязкой, спасением. Такое ощущение, что эти фанаты «красно-белых» не в курсе, что Алекперов и Федун управляли «Лукойлом».

Нет у этой корпорации готовых гениев для футбольной сферы, с этим сразу надо смириться. Если бы такие люди были, то Федун сам их назначил в «Спартак» десять лет назад. Более того, у компании даже денег живых для финансирования в прежних объемах может не быть. Обратите внимание на важную деталь – клуб, который братья Федуны оценивали в 1 миллиард евро (около 60.5 миллиардов рублей по нынешнему курсу), продали «Лукойлу» в десять раз дешевле, а потом эти 6 миллиардов рублей оставили для обслуживания стадиона и прочей инфраструктуры в порядке.

Странная сделка, не находите? Это не значит, что Федун ушел, но остался. Но появление Пола Эшуорта, который в прошлом году присутствовал на переговорах между «Спартаком» и шейхами из Саудовской Аравии, может намекнуть на поиски новых инвесторов. В таком случае понятно, почему ушел Каттани и не пришли необходимые для подкрепления сильного старта новички. Теперь ищут не российского спортивного директора, как советует Камоцци, а пошли за англичанином, который почти не жил дома за последние двадцать лет.

«Красно-белые» входят в новую эру так, словно старая не закончилась. Подписание Бальде без проверки, как юристы «Кальяри» ведут дело о его дисквалификации – прокол в стиле легендарных персонажей, которые рулили в «Спартаке» в прошлом. А в будущем надо смириться, что сильный иностранный специалист – если вдруг не найдут гения футбольного менеджмента в Бобруйске, в Москву не приедет. Без вертикали власти даже «Манчестер Юнайтед» может десять лет прожить без чемпионской короны, а сейчас из королевского хребта у «Спартака» лишь Абаскаль, хотя и его завтра проверят проблемой вагонетки.