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Гаджиев: «Не должно быть так, что иностранцы все с мозгами, а наши — без»

сегодня, 10:37

Бывший тренер сборной России Гаджи Гаджиев скептически отнесся к возможному назначению иностранца на пост спортивного директора «Спартака».

Сообщается, что на должность претендует британец Пол Эшуорт, который должен заменить итальянца Луку Каттани.

Мы никогда не должны говорить, что приглашение иностранца — это плохо. Другое дело, что мы можем и должны делать объективные выводы. Вся практика нашего футбола за последние лет 12–15 свидетельствует о том, что подбор кадров со стороны велся «как попало». Те, кто отбирают, они не знают предмета. Мы можем вытащить массу фамилий иностранцев, которые российскому футболу не дали ничего, кроме вреда. Но можем вытащить и группу людей, которые немного помогли российскому футболу, так сказать, на три копейки, нормально работали ребята. Можно найти и тех, кто серьезно повлиял на развитие футбола в стране. Согласен, что не должно быть преград. И в это время наши границы должны быть открыты: ребята, приезжайте и работайте у нас. Но подход не должен быть такой, что они там все рыжие счастливчики с мозгами, а у нас тут все без мозгов. Что они всё знают, а наши — не знают. У нас слишком часто бывает такой подход. Мы должны воспитывать своих: менеджеров, руководителей, тренеров. Надо заниматься этой проблемой. Но в этом развитии не надо говорить, что оттуда нельзя приглашать людей. Просто должен проходить правильный отбор этих людей.

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Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:04
Всё вроде логично,но для этого нужны не "эффективные менагеры" у руля команд,а профессионалы в конкретном секторе человеческой деятельности. А то так "наоптимизируют",что останется только самораспуститься.
Вот только есть одна общая беда :"А "судьи" кто"??? В смысле-ХОЗЯЕВА,определяющие всё остальное,или передоверяющие процесс подбора неким третьим лицам. Есть кадыровы,галицкие,гинеры,миллеры,федуны-на все вкусы,а результаты получаются разные.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 10:58
Своих воспитывать надо, зачем тогда академии
9vz5s5t7542w
9vz5s5t7542w
сегодня в 10:50
все правильно, нужны специалисты а не выгодные сделки, тоже самое и с футболистами...
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