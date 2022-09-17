Камоцци: «В „Спартаке“ спортивным директором должен быть россиянин»

Бывший советник Леонида Федуна в «Спартаке» Франко Камоцци рассказал, кто должен быть спортивными директором красно-белых.

Ранее появилась информация, что эту должность в «Спартаке» может занять .

Спортивный директор очень важен для команды. Это человек, которой должен иметь хорошую связь с главным тренером и помогать ему покупать новых игроков, которые подойдут команде. Для того, чтобы разбираться в рынке игроков, нужны знания. Считаю, что в «Спартаке» спортивным директором должен быть российский специалист.