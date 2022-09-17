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Камоцци: «В „Спартаке“ спортивным директором должен быть россиянин»

сегодня, 08:34

Бывший советник Леонида Федуна в «Спартаке» Франко Камоцци рассказал, кто должен быть спортивными директором красно-белых.

Ранее появилась информация, что эту должность в «Спартаке» может занять Пол Эшуорт.

Спортивный директор очень важен для команды. Это человек, которой должен иметь хорошую связь с главным тренером и помогать ему покупать новых игроков, которые подойдут команде. Для того, чтобы разбираться в рынке игроков, нужны знания. Считаю, что в «Спартаке» спортивным директором должен быть российский специалист.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:50
Парадокс в том , кому в российском клубе занимать должность советует иностранец!
старина
старина
сегодня в 10:21
а по мне хоть папуас,лишь бы толковых игроков находил
ABir
ABir
сегодня в 10:17
Советчиков очень много, разобраться бы во всех советах
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 09:47
Такое впечатление как будто снова ЗАГОВОР против спартака))
Союзник противников
Союзник противников ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 09:38
Хитёр,кабан...
Futurista
Futurista ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 09:27
Это собирательный образ)...
Союзник противников
Союзник противников ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 09:26
Россиянка...блондинка...полковник ФСБ...Я вроде всё правильно сказал.А ты о ком,стесняюсь спросить???Даже не стесняюсь,а просто боюсь...
Futurista
Futurista ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 09:24
Это в Локомотив...
drug01
drug01
сегодня в 09:20
Поэалуй он прав
Союзник противников
Союзник противников ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 09:18
Жена Баринова к вам не пойдёт.Тем более,что ещё сладкий запах Заремы не выветрился.
Союзник противников
Союзник противников ответ Andrei Galash (раскрыть)
сегодня в 09:17
Утром хряпнул вискаря,
и похож ты на царя:
а если даже закусил,
то на пиво хватит сил...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:16
Кроме того,должен знать местную специфику и спокойно общаться с окружением,партнёрами и контрагентами.А уж чтобы мелкие исполнители не наё....!!!
Futurista
Futurista
сегодня в 09:13
Россиянин...блондин...офицер ФСБ...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:59
Нам бы иностранца позвать, а потом как не справиться, уволить с компенсацией. Бизнесс по-русски.
ДСА
ДСА
сегодня в 08:57
Даже итальянцы это понимают.
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 08:53
Трезвые мысли начинают появляться с утра в субботу.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:40
Правильно,так должно быть.
Гость
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